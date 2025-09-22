Máme trvat na dodržování zákonů, i když to způsobí problémy?
Zákon říká, že při volbách do Poslanecké sněmovny se mandáty rozdělují těm stranám, které získaly aspoň 5 procent odevzdaných hlasů. Koalice dvou stran musí získat 8 a koalice tří a více stran dokonce 11 procent.
Před nadcházejícími volbami se rozhořel spor o to, zda Stačilo, SPD a Piráti neobcházejí zákon, když se deklarují jako jedna strana, zatímco jejich kandidátku tvoří zástupci dvou nebo více stran.
Stížností na tyto údajné nepřiznané koalice se nyní bude zabývat plénum Ústavního soudu. Ostatní případy soudci odsunuli. Ovšem rozhodnutí ještě před volbami nelze slíbit, řekl předseda Ústavního soudu Josef Baxa. V každém případě ale ústavní soudci pokládají spor za závažný.
Otázku koalic již řešily krajské soudy. Devět soudců stížnosti na skryté koalice zcela zamítlo. Pět soudců rozhodlo, že Stačilo je koalicí a obchází zákon. Tři soudy rozhodly, že SPD je koalice, a jeden dokonce uvedl, že její registrace byla protizákonná.
Dva soudy uznaly, že jde o účelové obcházení zákona, ale nechtěly zasáhnout do volební soutěže. Brněnský soud zmínil, že účelové obcházení zákona se netýká jen SPD, ale i koalice Stačilo a Pirátů se Zelenými.
Přístup krajských soudů tedy nebyl zdaleka jednoznačný. Řada právníků a politiků se proto domnívá, že soudci by do voleb zasahovat neměli.
Stačilo! je skrytá koalice proudů, které by samostatně neměly šanci, míní politický analytik Tvrdoň
Číst článek
Argumentují tím, že by to znamenalo změnu pravidel v průběhu hry a že podobné falešné koalice již v minulosti existovaly – například v případě TOP09 a STAN, což přiznal i tehdejší předseda TOP09 Miroslav Kalousek.
Politici – včetně těch vládních – se obávají možného zpochybňování výsledku voleb. Podle soudů, které stížnost zamítly, rozhoduje o tom, zda se jedná koalici nebo ne, výlučně samotný politický subjekt.
Navíc by přijetí takového výkladu vneslo do voleb nejistotu a spory, což je krátce před jejich konáním nežádoucí.
Čeká nás zřejmě první skutečně zásadní rozhodnutí Ústavního soudu navrženého prezidentem Pavlem.
Pokud by se ústavní soudci skutečně drželi litery zákona, mohli by svým rozhodnutím umožnit po volbách Nejvyššímu správnímu soudu, aby odebral mandáty nepřiznaným koalicím, pokud nedosáhnou předepsaných 8 nebo 11 procent hlasů.
Nejvíce ohroženo je Stačilo a Piráti, SPD získá pravděpodobně více než 11 procent, takže předepsaná procenta splní.
Právo se musí vymáhat
Takové rozhodnutí soudu by jistě způsobilo mnoha lidem šok a vyvolalo turbulence jak na politické scéně, tak v určité části společnosti. Postižení politici by dramaticky volali o soudcokracii, zpochybňovali by volby jako takové a voliči postižených stra by se ještě více zatvrdili proti současnému systému liberální demokracie.
Hnutí Stačilo! nepovažuji za levicové. Nová levice se musí poučit z 20. století, myslí si Dolejš
Číst článek
Na místě tedy je otázka, zda máme úzkostlivě trvat na dodržování zákona, když tím ve společnosti jen posílíme nedůvěru v demokratické procedury. Máme být kvůli relativnímu detailu právními puristy, když je společnost víceméně srozuměna s tím, že se zákony obcházejí?
Pokud by Ústavní soud rozhodl takto zásadním způsobem a po volbách by byly koalicím skutečně odebrány mandáty, vyvolalo by to spory a problémy. Ale z dlouhodobého hlediska by se nám trvání na dodržování zákonů bezesporu vyplatilo.
Demokracie nemůže fungovat bez dodržování pravidel. Zákony musí společnost včetně politiků respektovat a právo se musí vymáhat. Pokud společnost vidí, že politici mohou zákony beztrestně obcházet, bude to dělat také a výsledkem bude všeobecné pohrdání právem, a nakonec i všemi demokratickými institucemi.
Autor je publicista
Nechme ‚boží Ameriku‘ za mořem
Petr Fischer
Týnský chrám se pro mši za Charlie Kirka skvěle hodil
Jan Fingerland
Propad preferencí SPOLU ve Středočeském kraji ukazuje, že vládě přestávají věřit i její nejvěrnější
Apolena Rychlíková
Část dětí v Rusku chodí do ‚stalinských škol‘
Alexandr Mitrofanov