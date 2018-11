Zachraňte instituci manželství! Honem!

V posledních pár týdnech jsem se několikrát ocitla ve společnosti přátel, z nichž každý měl partnerku a každá partnera, leckdy i mnoho let, ale nikdo se nehnal do ženění. Ani do vdávání.

Buď „nechtěli riskovat, že jim manželství pokazí vztah“, nebo odmítali „podruhé, případně potřetí strkat hlavu do chomoutu“. Pro mnohé, a nejsou to jen ti mladší, je manželství „zbytečnej vopruz“. Mnozí jiní takový svazek považují za „nemódní“.

I já bych měla mlčet: už skoro 17 let žiju se svým přítelem na psí knížku, oběma nám to vyhovuje a nechceme na tom nic měnit.

Když se před pár měsíci vyjádřil devětadvacetiletý syn mé kamarádky, že do toho se svou Monikou možná přece jen praští, hned se seběhly obě rodiny a nejmíň šest babiček a patnáct tetiček začalo připravovat svatbu. Chytily se téhle příležitosti, protože tušily, že se jim podobná už nikdy nenaskytne.

Manželství pro všechny!

Zkrátka: instituce manželství upadá. Čím dál tím víc lidí, jak se zdá, ji považuje za přežitek. A tak se přimlouvám za záchranu tohoto dávného, důstojného a – podle mnohých – osvědčeného společenského jevu.

A vím přesně, jak na to. Je to prosté: umožněte přijmout svátost manželskou stejnopohlavním párům! Na rozdíl od zcyničtělých heterosexuálů si lidé s menšinovou sexuální orientací manželství skutečně dovedou vážit.

Na rozdíl od zcyničtělých heterosexuálů taky vědí, co přesně jim sňatek přinese: totiž stejná rodinná práva jako sňatek dvou heterosexuálů. Právo na to, osvojit si dítě partnera či partnerky z předchozího vztahu.

Být společnými pěstouny dítěte. Adoptovat si dítě z ústavu. Právo na úpravu vztahu k dětem po případném rozvodu. A řadu dalších práv, které registrované partnerství partnerům nezaručuje.

Gayové a lesby, kteří už tak dlouho bojují za to, aby je společnost skutečně přijala mezi sebe, si tohle všechno přece zaslouží! A zároveň si instituce manželství zaslouží takovou úctu a obdiv, jaké jí zcyničtělí heterosexuálové už pár desítek let odmítají přiznat.

Milé senátorky a senátoři, hlasujte, prosím, pro manželství pro všechny! Téhle slovutné, skomírající instituci to bezpochyby pomůže přežít.

I když to možná u některých stejnopohlavních párů vyvolá krizi. Tak jako u mého kamaráda Pavla, který žije v Londýně a který svému dlouholetému partnerovi jen těžko odpouštěl, že ho nepožádal o ruku v okamžiku, kdy v Británii povolili sňatky homosexuálů.