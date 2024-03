Jurečka překvapil, důchodová reforma vypadá propracovaně. Ale bude to mít těžké

Vláda Petra Fialy (ODS) bývá často kritizována za to, že neplní vlastní sliby. Někdy je to oprávněné, třeba konsolidace veřejných financí jistě mohla být vyšší, někdy je to oprávněné méně, protože v době, kdy vznikal vládní program, nebylo možné předpokládat geopolitické otřesy, hlavně útok Ruska na Ukrajinu se všemi důsledky. Komentář Praha 16:30 3. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V každém případě to vláda schytává jak od odpůrců, tak od příznivců. Takže je dobré si povšimnout v zájmu objektivity i momentu, kdy vláda slib plní.

A je to moment poměrně překvapivý, protože vláda, tedy přesněji řečeno vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) přichází s něčím, o čem se pochybovalo. Skutečnou důchodovou reformou. To, co představil tento týden, jde za rámec pouhých „parametrických změn“, a pokud jeho návrhy projdou, s čímž bude samozřejmě ještě řada problémů, mohou dostat český důchodový systém z rizika kolapsu.

Jurečka vyšel z toho, že v současném Česku není politicky únosné přenést větší část odpovědnosti za důchody na občany, tedy posilovat privátní složku systému. Musel jít tedy cestou změn v průběžném systému. A zdá se, že jeho expertům, kteří mimochodem navazovali na práci předcházející důchodové komise vedené Danuší Nerudovou, se povedlo přijít s udržitelným a sociálně únosným modelem.

Politické riziko

Zásadní záležitost, tedy postupné zvyšování věku odchodu do důchodu i nad dosavadní hranici 65 let, podle předpokládané doby dožití, je jistě kontroverzní a bude se o ní ještě hodně debatovat.

Je otázka, jestli by se neměla zohlednit spíše takzvaná doba dožití ve zdraví, která se neprodlužuje tak rychle jako doba dožití. Ale princip je správný: Lidé se při dovršení 50 let dozví, kdy půjdou do důchodu, což je fér. A bez posunování věkové hranice se reforma, tak aby směřovala k udržitelnosti, prostě udělat nedá.

Podobně rozumně vypadá výčet profesí, ve kterých bude možné odejít do důchodu dřív. Má jít o všechny profese s nejvyšší kategorií rizik, například zedníky, slévače, hasiče, skláře, horníky a tak dále. Ti budou moci podle počtu odpracovaných směn odejít do penze o patnáct měsíců až pět let dříve. I o výčtu profesí se jistě bude ještě hodně debatovat, ale směr, kterým jde návrh ministerstva práce, je správný.

Reforma obsahuje i méně nápadné momenty. Především pracující důchodci nebudou muset odvádět sociální pojištění. Což je fér logicky, protože proč by měli sami sobě přispívat na důchod, když to ti, co nepracují, nedělají.

A z hlediska systému to bude motivovat lidi, aby zůstali déle na trhu práce. Dobré je i snížení rozdílu v důchodech mužů a žen, protože do odpracované doby se bude nově započítávat i doba péče o děti na mateřské.

Samozřejmě jsou tu i úskalí věcná i politická. V současném Česku, byť jde o zemi s nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii, mají největší problém sehnat práci lidi nad 55 let. Je otázkou, jak bude stát, který de facto přikáže lidem pracovat déle, motivovat firmy, aby s věkovou diskriminací skončily, a neměli jsme místo dnešních důchodců lidi na sociálních dávkách, což by vyšlo stát podobně draze.

Politické riziko je větší. Zvyšování věku odchodu do důchodu je logicky nepopulární a opozice bude v pokušení využít reformu proti vládě. Bylo by proto dobré v Poslanecké sněmovně hledat pro Jurečkovu reformu co největší shodu a zkusit se domluvit na tom, že udržitelný důchodový systém je strategickou záležitostí, na které by měla být shoda podobně jako na základním směrování zahraniční politiky.

Což je, uznávám, v Česku dost nepravděpodobné. Takže není vyloučené, že ač to vypadá, že vláda si úkol z programového prohlášení splní, bude to jenom na chvíli. A v případě volebního vítězství dnešní opozice to s její důchodovou reformou dopadne podobně jako s reformou pravicové vlády Petra Nečase (ODS) po vítězství ČSSD a ANO v roce 2013.

Autor je komentátor Hospodářských novin