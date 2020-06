Boj s korupcí na Slovensku. Soudkyně mění výpověď, jde do tuhého

Letošní koronavirová pandemie upoutala pozornost celého světa a způsobila také to, že všechny další lokální velké i menší problémy se dočasně ztratily z pozornosti médií i veřejnosti. Stejně tak tomu bylo i na Slovensku. Do pozadí tak ustoupila i témata, která ještě několik týdnů předtím hýbala Slovenskem. Mezi ně spadal boj proti korupci, který patřil k hlavním tématům parlamentních voleb z konce února. Komentář Bratislava 17:13 22. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý slovenská soudkyně Monika Jankovská, podezřelá ze spolupráce s Marianem Kočnerem | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jejich poselstvím přitom bylo, že s tímto negativním jevem, který ochromil celou zemi a stal se pro ni špatnou vizitkou, je třeba se vypořádat. Symbolem korupce se na Slovensku v posledních letech stal podnikatel Marián Kočner. Na veřejnost unikly přepisy Kočnerovy šifrované konverzace přes aplikaci Threema, ze které je nejen patrný způsob, jakým si lidi zavazoval, ale i to, na koho všeho měl mít vliv.

Kočner je podezřelý z toho, že si vytvořil systém jemu oddaných lidí na různých důležitých místech ve státní správě, kteří mu šli na ruku. Čelí také podezření, že stojí za organizováním vraždy mladého slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Došlo k ní v únoru 2018 a od té doby je Slovensko permanentně svědkem stále nových a šokujících odhalení, která s případem souvisí.

Jedním z nich bylo jméno někdejší státní tajemnice na ministerstvu spravedlnosti Moniky Jankovské. Podle přepisů z Threemy si s Kočnerem vyměnila velké množství zpráv a ovlivňovala soudy v jeho prospěch. Před novináři ale urputně popírala, že by měla s Kočnerem cokoli společného, a hrozila jim žalobami. Když se v médiích objevila informace, že ji Kočner ve zprávách nazýval důvěrně „opičkou“, definitivně se tím stala známou na celém Slovensku, i když ne zrovna v lichotivé souvislosti.

Změna ve výpovědi

Jankovská musela z funkce státní tajemnice na nátlak veřejnosti odstoupit. Označila to tehdy za „svinstvo“ a nešetřila negativními emocemi. V březnu, kdy Slovensko zasáhla koronakrize, která vedla k zavírání škol, úřadů i obchodů, zadržela Jankovskou policie a vzala ji do vazby. I nadále tvrdila, že všechna proti ní vznesená obvinění jsou falešná.

Podle posledních událostí ale nastal v kauze nečekaný zvrat. Bývalá státní tajemnice Jankovská požádala o změnu ve výpovědi. Bylo by naivní myslet si, že by se v jejím nitru najednou ozvalo svědomí a uvědomila si, k čemu všemu svým chováním přispěla.

Pravděpodobně si jako soudkyně znalá paragrafů spočítala, že pokud bude spolupracovat, významně by si tím mohla snížit trest. Takže někdejší Kočnerova pravá ruky by se nakonec mohla stát i korunní svědkyní, která přispěje ke zhroucení neprodyšného spletence politické, ekonomické a justiční moci, která držela Slovensko v posledních letech v šachu. Není to nic neobvyklého a známe to i z kriminálního prostředí: dříve nebo později začne někdo mluvit.

Druhá část pravdy už bohužel tak optimistická není. Jakmile se hroutí jedna kriminální struktura, velmi pravděpodobně už někde jinde vznikají zárodky nějaké nové. A boj s korupcí je nekonečný.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu