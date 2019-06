Mariánský sloup zatím vedle sochy Jana Husa nebude

Zmiňovaná stavba neměla vyjádřit hold nějakému sportovnímu úspěchu. V té době se totiž neválčilo na hřišti, ale doopravdy.

Švédové se snažili dobýt Prahu. Její obránci útok zneškodnili a jako výraz vděku byl o několik let později na Staroměstském náměstí postaven a roku 1652 vysvěcen Mariánský sloup.

Mariánský sloup jako součást české národní tradice Číst článek

Byl tedy vztyčen několik let po bitvě na Bílé hoře. V atmosféře rekatolizace země, kdy se zjednodušeně řečeno z protestantů museli stát i násilnou formou katolíci.

Není divu, že také z tohoto důvodu vyvolává i s odstupem několika století tato stavba emoce. Ty přiživuje rovněž vnímání Mariánského sloupu jako jakéhosi symbolu habsburské monarchie. Nebylo tudíž překvapením, že krátce po vzniku Československa byl davem svržen. V té době to bylo celkem laciné gesto, jak vyjádřit odpor proti monarchii.

Zamotaná hlava

S odstupem více než sto let by se mohlo zdát, že emoce mohou jít stranou. Konkrétně v případě polemiky o tom, zda na původním místě znovu vztyčit Mariánský sloup. Není tomu tak, znovuobnovení této stavby vyvolává vášně.

Ve zjitřené atmosféře se lze jen těžko dobrat nějakého kompromisu, který by uspokojil příznivce i odpůrce sloupu. Názorně se tak ukazuje, že vnímání historie může být i s odstupem staletí černo-bílé. Přičemž se jen těžko nalezne shoda v tom, co je černé a co je bílé.

Je proto s podivem, že bylo vydáno stavební povolení sloup znovu zbudovat. Jak se názorně ukazuje, nemůže jít v tomto případě o rozhodnutí úředníků, kteří stavbu posuzují výhradně na základě současných předpisů. Tím spíš, když není podpořeno jednoznačnou vůli politiků.

Nelze se divit tomu, že ti, kteří momentálně vládnou nad Prahou, mají z tohoto sporu poněkud zamotanou hlavu. Probděli kvůli tomu jednu noc a podle očekávání po úsvitu dospěli k názoru, že by se Mariánský sloup zatím na Staroměstském náměstí objevit neměl.

Je to postoj logický. Pokud nedojde ke shodě historiků a církevních představitelů, bylo by nešťastné, aby do sporu násilně zasáhli politici a obnovu stavby, která i po staletích budí vášně, povolili. Což by pochopitelně nemělo znamenat, že by se někdy v budoucnosti v blízkosti sochy Jana Husa nemohl znovu objevit Mariánský sloup.

Autor je komentátor Českého rozhlasu