Lstivá hra vlády se státním zastupitelstvím

Tento návrh byl sepsán ze dvou zásadních důvodů: zaprvé proto, že ministryně spravedlnosti Marie Benešová nedodržela slovo, které slíbila u kulatého stolu zástupcům demonstrantů a Pirátům, že předloží vládě nový návrh zákona o státním zastupitelství do konce června.

A zadruhé proto, že paní ministryně nedodržela slib, že nový návrh zákona zafixuje obsazení funkcí nejvyššího státního zástupce a vrchních státních zástupců do konce funkčního období vlády, aby nevzniklo podezření, že došlo k obměně jen proto, že premiér je trestně stíhán a hrozí mu po předání spisu státnímu zastupitelství, že bude i brzy obžalován.

Takový krok by vedl jistě ke spekulacím, že se tak děje jen kvůli zamezení dalšího vyšetřování různých podezření proti panu premiérovi, kterých valem přibývá. Už totiž nejde jen o nedodržení pravidel při podpoře Čapího hnízda, finance byly určeny jen pro malé a střední podnikatele, ale i o účelové převádění financí různých subjektů Agrofertu maskovaných reklamou na splácení úvěrů této luxusní stavby, tak i o podezření Bruselu z manipulací s dotacemi. Závěrečná zpráva k nám dorazí na podzim a je velmi pravděpodobné, že se od předběžné zprávy nebude moc lišit.

Zoufalí lidé a zoufalé činy

Paní ministryně spravedlnosti na tiskové konferenci zdůvodnila neschválení tohoto návrhu změny zákona tím, že není kompletní, protože neřeší výběrová řízení na vedoucí funkcionáře.

Tato formulace je jen kouřovou clonou pro změnu, která by vládě naopak do konce funkčního období dovolila vedoucí funkcionáře státních zastupitelství obměnit, protože ve výběrových komisích by byli dva zástupci ministerstva a jeden soudce doporučený rovněž ministerstvem.

S nominací soudce do komise ale nesouhlasí předsedkyně Soudcovské unie. Poslanci chtěli zachovat současný stav, kdy návrhy podávají šéfové státních zástupců, proto nelze zodpovědně hovořit o nekompletním návrhu, naopak takové řešení by zamezilo manipulaci.

Návrh paní ministryně navíc zjemňuje i důvod k odvolání: v současném znění zákona stojí, že lze odvolat státního zástupce jen kvůli závažnému porušení povinností a v novém návrhu se hovoří pouze o porušení povinností. A navíc v současné době se ten, koho chtějí odvolat, může obrátit na správní soud, podle nového znění by tak mohla učinit jen kárná komise.

A i tento z principu horší zákon by nezačal rozhodně platit od příštího roku, protože musí projít nejprve připomínkovým řízením a Legislativní radou vlády, teprve pak by dorazil do Sněmovny. Takže exministryně Helena Válková, která v Událostech, komentářích ČT tvrdila, že je šance na změnu zákona již od 1. ledna příštího roku je, jak ji upozornil Jakub Michálek, nepravděpodobná. Spíš by se tak mohlo stát až o rok později.

A v tom je právě to hlavní nebezpečí: Do té doby může nejvyššího státního zástupce odvolat vláda kdykoliv bez uvedení důvodu. A jak známo zoufalí lidé v zoufalé situaci mohou dělat zoufalé činy, což by mohl být i případ pana premiéra, pokud bude nejen obžalován, ale i trestně stíhán v dalších kauzách.

Autor je publicista