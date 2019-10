V pátek sněmovna zamítla připomínky Pirátů zapracovat a posílit nezávislost státních zástupců. V návrhu předsedy jejich poslanců Jakuba Michálka stálo, že by vedoucí státní zástupce mohl být odvolán pouze rozhodnutím kárného soudu v kárném řízení, zatímco nyní může být odvolán vládou, a to dokonce bez udání důvodů. Komentář Praha 12:34 2. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně spravedlnosti Marie Benešová | Zdroj: Úřad vlády ČR

Funkční období nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana mělo být desetileté, jako mají šéfové nejvyšších soudů, místo sedmiletého bez možnosti opětovného jmenování. Funkční období vrchních, krajských a okresních státních zástupců mělo být sedmileté s tím, že by mohli být jmenováni na dvě po sobě jdoucí období.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Karel Hvížďala: Benešová versus státní zastupitelství

To, že návrh neprošel, je v jistém smyslu horší zpráva, než to, že premiér byl zbaven trestního stíhání, protože v kauze Čapího hnízda zatím – k zastavení se musí ještě vyjádřit Pavel Zeman – šlo pouze o trestní stíhání několika konkrétních osob, ale tady už jde o přímý zásah do nezávislosti státního zastupitelství, tedy vzniká podezření z destrukce právního státu.

Návrh zákona, který předložila ministryně Marie Benešová (za ANO), již prošel Legislativní radou vlády, jenže ta nemá žádné pravomoci, věci jen projednává, což je věc, která by stála taky za diskusi. Teď tedy postoupí návrh na vládu, která ho někdy v průběhu podzimu projedná.

Strach premiéra

Tento moment definitivně ukáže pravou tvář sociální demokracie, protože pokud zákon podpoří, ztratí už i zbytek autority i autenticity, který ještě u někoho mohla mít.

V návrhu paní Benešové je ještě další nebezpečná pasáž: ona totiž do výběrové komise prosazuje i jednoho soudce, proti čemuž se Soudcovská unie brání, a tím by z velké pravděpodobnosti měla vláda v komisi hlavní slovo a mohla by si na funkci nejvyššího i obou vrchních státních zástupců dosadit své lidi.

Připomeňme, že původně paní Benešová tvrdila, že se nechce současných funkcionářů zbavit a že jí jde o nezávislost státních zástupců. Chystané kroky ale míří jednoznačně opačným směrem.

Současná vláda sice skončí v roce 2022, funkční období nejvyššího státního zástupce by skončilo v roce 2023, ale výběrové řízení se vypisuje skoro rok předem, což by bylo ještě za současné vlády a podle návrhu zákona paní ministryně by si tam stačila ještě tato vláda dosadit sobě povolného člověka. Funkční období obou vrchních státních zástupců končí sice až za tři roky, ale pakliže by ve výběrové komisi měla většinu vláda, výsledek by byl předem daný.

Při pohledu zvenčí je s podivem, jak vládu nezajímá veřejné mínění a zpochybňování nezávislosti justice, kvůli kterému se nedávno masově demonstrovalo a která již dostala velký šrám tím, že se případ Čapího hnízda nejspíš nedostane před soud, protože jen ten by mohl věrohodně zbavit premiéra podezření z manipulace s justicí. Důvod může být jen jediný: strach nejen jeho ale i některých politiků, že by mohli taky jednou skončit před soudem.

Autor je publicista