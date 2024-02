Martin Kuba útočí na STAN. Značkou ODS ale billboard nezdobí

Těžko někdo mohl pochybovat o tom, že besednické turné šéfa hnutí STAN Víta Rakušana v protivládně naladěných regionech vyvolá kontroverze ve vládní koalici. A že dál přituhuje, ukázal i nedávný výpad jihočeského hejtmana za ODS Martina Kuby na starostenského ministra školství Mikuláše Beka v Moravcově televizním pořadu. Komentář Praha 16:30 28. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kuba | Foto: Milan Malíček | Zdroj: Právo / Profimedia

V celkem poklidné debatě, zabývající se především krizí bydlení, Kuba emotivně vyčetl nepřítomnému Bekovi komunikaci se školami a zmínky odborů o další stávce, když mimo jiné na adresu ministra prohlásil: „To už musíte být velký politický neumětel, abyste dokázal během dvou měsíců zorchestrovat dvě stávky ve svém oboru.“

Nechme teď stranou, jak lépe či hůře si vede Mikuláš Bek v čele resortu školství. Spíš si představme, jak by působilo, kdyby Rakušan v některé z vypjatých „debat bez cenzury“, které i někteří občanští demokraté vnímají jako rebelii nebo rovnou podraz, označil kupříkladu jejich ministra financí Zbyňka Stanjuru za rozpočtového břídila.

Právě i to, že lídr STAN ani pod palbou protivládních rozhorlenců nezlehčuje chyby Fialova kabinetu, ale zároveň i sebevědomě hájí své koaliční partnery před všemi urážkami a dehonestacemi, činí z jeho spanilé jízdy převratnou záležitost.

A právě proto, že Rakušan uvěřitelně přijímá svůj díl zodpovědnosti, nepůsobí jeho cesty do periferních regionů jen jako pouhá marketingová sebeprezentace. Kdyby tomu tak bylo, asi by nevzbuzovaly takovou pozornost.

S kůží na trh

Nový marketing STAN míří k samotné podstatě demokratické politiky. Tou by měla být spontánní diskuse s veřejností, kdy představitelé moci se nevyhýbají ani veskrze nepřátelsky naladěnému publiku. Kdy mezi nimi a občany není žádné medium ani sociální síť a každý mluví sám za sebe.

Právě v takovém střetu tváří tvář se častěji ukáže, kdo je kdo. A náhle je mnohem lépe vidět na lži a manipulace, ať už přicházejí od kohokoliv.

Kdy jindy by se nejen Rakušan, ale i další politici vládní koalice měli vydávat do horkých kotlů než v době, kdy se preference kabinetu propadají do rekordních hlubin?

Jistě, argumentačně zdatných osobností schopných mluvit k lidem srozumitelně a získat si respekt i v nepřátelském prostředí, je v řadách koalice poskrovnu. Tím spíš by se do toho měli pustit politici schopní vyslat silný impulz v komunikaci s voliči.

Tvář postklausovského křídla ODS

Paradoxně k nim můžeme počítat i Martina Kubu. Ten se ale soustředí na obhajobu hejtmanské pozice, přičemž své billboardy nepovažoval za nutné ozdobit značkou ODS.

Což mu ale nebrání v četných rozhovorech torpédovat další smysl koalice Spolu, když například hlásá, že ODS musí umět porazit Andreje Babiše sama bez koalic. Čímž jen popírá převažující zkušenosti z řady postkomunistických zemí, že populistické vůdce a autokraty lze porazit jen spojenectvím demokratických sil.

Martin Kuba se tak postupem času stal jednou z nejvýraznější tváří postklausovského křídla ODS, které by spíš než klasickou vládu konzervativců a liberálů uvítalo spojenectví s Babišovým antisystémovým hnutím ANO.

Co se tedy týče rebelie nebo podrývání pozice Fialova kabinetu, tím budoucím problémem může být spíš tvrdý pragmatik Kuba než otevřený liberál Rakušan.

Autor je publicista