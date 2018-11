Kupujte letadla

Každý sportovní úspěch přináší nové fanoušky, nadšence, větší zájem dětí a samozřejmě také rodičů. Po Naganu všichni lezli do branky. Nevím sice, kolik se po medailích Martiny Sáblíkové prodalo dětských bruslí, které zatáčí jen na jednu stranu, ale jsem si jistý, že obchody s dětskými letadly teď budou plné. Dallas/USA 8:00 19. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Šonka | Foto: Andreas Langreiter / Red Bull Content Pool

Ten biatlon je ale pěkný sport, koupíme dítěti lyže a flintu. A podívej ho, Šonku! Neměli byste nějaké menší letadýlko? Sami o sobě v Česku neradi víme, že se fandí velmi dobře, když se daří. My jsme vyhráli, oni prohráli. Jak přesné.

Martin Šonka zvítězil v posledním závodu sezony a stal se mistrem světa Číst článek

Teď by mohl tuhle lavinu strhnout český pilot, který se stal mistrem světa. V Texasu na tiskové konferenci předhodil moderátor Šonkovi úspěch Ester Ledecké a také stále slušné zastoupení českého hokeje v nejlepší lize světa. Znělo to jako – teď je to na tobě, chlapče!

Jsou to jenom letadla, uvědomuje si Martin Šonka a přiznává, že bude sloužit svému sportu. Ale bude to mít těžké. Jasně, porovnáváme neporovnatelné, nečekám na letišti v Čáslavi a Moravské Třebové fronty dětí u hangárů, ale spíš jde o to, jestli Šonka uspěje se svým sportem u fanoušků.

Prachy v igelitce

Diváci budou těžko hromadně létat do Japonska a Abú zabí na závody, takhle nad tím nejde přemýšlet. Problém je totiž jinde. Na letadle a závodní kombinéze a v hangáru je totiž 8 písmen, které mohou působit jako červený hadr pro býka. Agrofert.

Firma ze svěřeneckého fondu Andreje Babiše má dohodu s Red Bull Air Race a těch 8 písmen prostě často nejde přehlédnout. Pokud se ptáte, proč třeba Japonec Muroya nelétá taky s Agrofertem, když je dohoda mezi seriálem RBAR a Andrejem Babišem, nevím to. Co vím ale jistě, že český premiér nechodí do hangáru s taškami plnými pětitisícovek, což si lidé – a je to naprosto logická úvaha – myslí.

A tak jsou tu často reakce typu - fandíme vám, ale vás sponzoruje Babiš? Tak to nic.

Sorry jako.

Pak jsou tu samozřejmě kladné reakce bez ohledu na politiku. Prostě dva pohledy, které jsou od sebe strašně daleko. Navíc se to teď sešlo tak nešikovně, pilot slaví titul ve Spojených státech, a když se budeme bavit terminologií Air Race, majitel osmi písmen tahá za knipl a lítá po Česku, Švýcarsku a na Krymu v poměrně velkém přetížení, které zavání penalizací.