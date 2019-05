Pozvolný pád bývalého mocného šéfa Volkswagenu

Bývalý šéf koncernu Volkswagen je obžalovaný z podvodu s dieselovými emisemi. Státní zastupitelství v Braunschweigu, které na případu pracuje už skoro čtyři roky, má čtyři korunní svědky, připravené proti Winterkornovi vypovídat. Zda bývalý šéf Volkswagenu za mřížemi skončí, není vůbec jednoznačné. Konec kariéry tohoto kdysi tak mocného muže, o jehož přízeň se ucházeli prezidenti i premiéři, ale jednoznačné vyznění má. Je to tragédie. Komentář Berlín 6:30 5. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moc i vliv jsou ty tam. Martin Winterkorn dnes musí dobře zvažovat zahraniční cesty. | Foto: Reuters

Do Wolfsburgu, kde automobilový koncern sídlí, zavítal v roce 2014 tehdejší český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Odskočil si tam z Berlína, kde byl na dvoudenní oficiální návštěvě. Že se premiér malé země, která je notabene závislá na automobilové výrobě, chtěl setkat s šéfem jednoho z nejdůležitějších koncernů, je pochopitelné.

Do poslední chvíle - jak si to pamatuji - nebylo jasné, kolik času Winterkorn českému premiérovi věnuje. Pět minut, patnáct, uvidí se. Bylo to nerovné setkání. Winterkornovo impérium nemělo státní území, přesto se mohl chovat jako suverénní prezident, protože vliv a moc měl. A chtěl ji dále rozšiřovat. Byl to někdo, kdo měl dveře otevřené takřka všude. Pokud se potřeboval setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, termín se našel.

Moc i vliv jsou ty tam. Martin Winterkorn dnes musí dobře zvažovat zahraniční cesty. Ve Spojených státech je obžalovaný z podvodu a americké úřady na něj vydaly zatykač. Musí se obávat toho, aby někde v zahraničí neskončil s pouty na rukou. Ovšem ani v Německu nemá život lehký. Letos na jaře byl obžalován i tam.

Vyšetřovatelé mu dávají za vinu, že o podvodném softwaru, který manipuluje emise u dieselových motorů, věděl mnohem dřív, než tvrdí. Tedy ne až v září roku 2015, kdy na podvod přišly americké úřady, ale přinejmenším už roce 2014. Údajně o tom věděl a nic s tím nedělal.

Zda je Winterkorn vinný, nebo ne, rozhodnou soudy. Písemné důkazy, které by Winterkorna usvědčovaly, neexistují. Důkazy tak stojí pouze na svědeckých výpovědích, někteří z korunních svědků jsou navíc také obžalovaní.

Konec kariéry si Martin Winterkorn určitě představoval jinak. Chtěl, aby se na něj pamatovalo jako na manažera, který z Volkswagenu udělal světovou jedničku. Místo toho bude jeho osm let v čele Volkswagenu spojováno se šumlováním a podváděním. Zda s tím bude spojováno i jeho jméno, se teprve uvidí.

I kdyby se Martin Winterkorn domohl zproštění obžaloby, i kdyby se domohl soudního očištění svého jména, nebude to hned. Tohoto téměř dvaasedmdesátiletého muže čekají roky zdlouhavých soudních procesů.