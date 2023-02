Když o její podporu usilovali, nedostali ji. Když ji mohou získat, už o ni nestojí. Také tímto způsobem se dá vysvětlit jedna zvláštnost týkající se nové pražské koalice. Sečtete-li počet členů klubů Spolu, Pirátů a Starostů na pražské radnici, dostanete číslo 37. Právě takto početné by měly být koaliční řady zastupitelů. Ve skutečnosti je jich „pouze“ 36. Komentář Praha 6:29 17. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Haně Kordové Marvanové se nelíbilo, že by se na vládě nad hlavním městem podílelo hnutí ANO | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rozdíl ve výsledku není dán vaší neschopností počítat. Je důsledkem obtížného zrodu vlády nad hlavním městem. Důležitou roli v něm sehrála Hana Kordová Marvanová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Hartman: Hana Kordová Marvanová se zasloužila o pražskou koalici, která o ni nestojí

Ta byla do zastupitelstva zvolena za koalici Spolu. Tedy za vítězné uskupení, které bude mít primátora. Tím se stane Bohuslav Svoboda. Proti tomu Hana Kordová Marvanová nic nenamítá.

Přesto se přičinila o to, že jím nebyl zvolen už na konci minulého roku. K jeho usednutí do primátorského křesla měla tehdy na základě dohody přispět podpora od zastupitelů z koalice Spolu a z hnutí ANO. Těsnou většinou by dokázali prosadit nového primátora.

Koalice vynucená okolnostmi?

Pár hodin před hlasováním však zjistili, že 33 hlasů v 65členném zastupitelstvu dohromady nedají. Chyběl jim k tomu jeden jediný. Konkrétně Hany Kordové Marvanové. Té se nelíbilo, že by se na vládě nad hlavním městem podílelo hnutí ANO. Proto na poslední chvíli od podpory takovéhoto projektu ustoupila. Praha nového primátora neměla.

Česko dostane od USA dalších 200 milionů dolarů. Podle velvyslance jsou určeny na modernizaci armády Číst článek

Koalice Spolu se musela vrátit k vyjednávání s Piráty a se Starosty. Právě s prvně jmenovanými nemohla předtím dlouhé měsíce nalézt společnou řeč. Vypadalo to, že se jeden ani druhý příliš dohodnout nechtějí a čekají pouze na moment, kdy krach vyjednávání budou moci svést na toho druhého. Nebylo proto překvapením, že v prosinci loňského roku situace vyústila ve zmíněnou dohodu koalice Spolu s hnutím ANO.

Když tento plán přičiněním Hany Kordové Marvanové zkrachoval, vše začalo směřovat k projektu, který na základě výsledků očekávali voliči a který si opakovaně přál premiér. Tedy ke vzniku vlády nad Prahou ve stejné sestavě, v jaké funguje Fialův kabinet. Koalice Spolu neměla de facto na výběr. Zadní vrátka v podobě spolupráce s hnutím ANO v prosinci zavřela Hana Kordová Marvanová. Ona sama to považuje za zažehnání velkého průšvihu.

Cena paliv v Česku dál klesá. Nafta se dostala pod 37 korun, levnější byla naposledy před rokem Číst článek

Její kolegové a kolegyně ze zastupitelského klubu Spolu si to nemyslí. Jinak by nedávali tak okázale najevo, že s podporou Hany Kordové Marvanové nepočítají. Byť ji zatím nevyloučili z klubu, přesto tvrdí, že koaliční projekt zahrnuje pouze 18 zastupitelů Spolu. Tou devatenáctou je právě Hana Kordová Marvanová.

Ona přitom s podporou současné koaliční vlády nad Prahou nemá problém. Mají ho však její kolegové, kteří s ní de facto odmítají spolupracovat. Také to může názorně vypovídat o tom, nakolik je koalice Spolu s Piráty a se Starosty chtěná a nakolik vynucená okolnostmi, respektive postojem Hany Kordové Marvanové.

Autor je komentátor Českého rozhlasu