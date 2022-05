V USA proběhlo další kolo primárek, ve kterých si strany vybírají kandidáty do podzimních voleb do Kongresu, ale také do mnoha lokálních úřadů v čele pochopitelně s guvernérskými posty. Výsledky jím podpořených kandidátů z předchozích států ukazovaly, že bývalý prezident Donald Trump je s přehledem stále nejsilnější osobností v republikánské straně. Komentář Praha 11:02 31. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výsledky kandidátů, které Donald Trump podpořil, ukazují že bývalý prezident je s přehledem stále nejsilnější osobností v republikánské straně | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Bylo ale jasné, že úspěchy trumpovských kandidátů ze států jako Indiana a Ohio nemusí být úplně samozřejmé v jiných primárkách o jiné úřady v jiných státech. Jestli první státy ukázaly na sílu Trumpa, aktuální vlna primárek mu poskytuje určité varování.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Matěj Schneider: Republikánští voliči v Georgii vzkazují Trumpovi, aby nechal rok 2020 v minulosti

Nejvýraznějším fiaskem pro Trumpem podpořené kandidáty byly jednoznačně volby v Georgii. O znovuzvolení se tu uchází republikánský guvernér Brian Kemp. Ten by se mohl zdát být na první pohled jasným spojencem bývalého prezidenta, protože jeho konzervativní postoje se od těch Trumpových opravdu moc neliší. Problém je, že Trump Kempovi nemůže odpustit, že guvernér nepodporoval jeho snahy zvrátit výsledek prezidentských voleb roku 2020.

Proto Trump v republikánských primárkách podpořil bývalého senátora Davida Perdua. Ten ale paradoxně v jiných ohledech, než že podporuje Trumpův volební revizionismus, až tak trumpovským kandidátem není – v horní komoře Kongresu patřil k nejbohatším senátorům a rozhodně má jinak filosoficky blíže ke stranickému establishmentu.

Trump ke střelbě v Texasu: V každé škole by měl být přítomen policista nebo ozbrojená stráž Číst článek

Zatímco Perdue tak během kampaně akcentoval právě Trumpův náhled na dávno proběhlé volby, Kemp vedl chytrou konzervativní kampaň – i v pragmatické rovině: některé své stranické odpůrce umlčel tím, že jim nabídl posty.

Vize budoucnosti

Především se nesoustředil na minulé volby, ale na to, co může republikánským voličům nabídnout do budoucna. A Georgia ho za to odměnila: s Perduem vytřel podlahu a vyhrál v primárkách s rozdílem více než 50 procentních bodů.

Republikánští voliči tu tak jasně ukázali, že podpora od Trumpa není samospásná. Když proti sobě stojí voličům známý, úřadující guvernér, kterému důvěřují a bývalý senátor, jehož jediný důvod ke kandidatuře je posloužit jako nástroj Trumpovy msty, je to snadné rozhodování.

V ostatních státech v posledních týdnech také někteří trumpovští kandidáti utrpěli porážky, ale jsou to komplikovanější příběhy. Například mladý kongresman Madison Cawthorn sice utrpěl také drtivou porážku, ale pouze poté, co naštval skoro všechny klíčové republikány jak ve Washingtonu, tak ve své domovské Severní Karolíně a ti mu to oplatili brutální negativní kampaní.

Cawthorn platil za jednoho z předních členů až konspiračního křídla republikánské strany a „umírněnější“ republikáni i demokraté tak po jeho prohře oslavovali. Kontroverzní kongresmanka Marjorie Taylor Green, která má podobný profil, ale v Georgii pohodlně obhájila svou nominaci. Trumpovská konspirační rétorika evidentně nevadí, pokud si vyloženě nepopudíte zbytek strany.

Republikánským voličům tak zjevně vesměs touha Trumpa a jeho spojenců stále mluvit o tom, že prezidentské volby roku 2020 vyhráli demokraté podvodem, příliš nevadí. Aktuální výsledky primárek ale ukazují, že tuto rétoriku spíš tolerují, než že by je aktivizovala. Pokud chce mít Trump šanci v roce 2024 vrátit se do Bílého domu, musí jim nabídnout i nějakou vlastní vizi budoucnosti. V posledním roce a půl na to zjevně zapomněl.

Autor je publicista