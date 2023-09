Každý chvilku tahá pilku a každý americký prezident si projde impeachmentem

Šéf sněmovních republikánů Kevin McCarthy pouze oznámil zahájení vyšetřování. Není to zcela bezprecedentní, podobně to udělali i demokraté v roce 2019, kdy jim trvalo dlouhé týdny, než impeachment Donalda Trumpa stvrdil hlasováním.

Impeachment Bidena se samozřejmě točí okolo potenciální korupce v souvislosti s prezidentovým synem Hunterem.

Faktem je stejnou měrou to, že Biden z celoročního vyšetřování nevychází nejlépe a vypadá to, že dost možná o tom, jestli mluvil se svým synem o jeho obchodních záležitostech, během prezidentské kampaně lhal.

Stejně tak se ale republikánům alespoň zatím nepodařilo jednoznačně dokázat, že by skandály okolo Hunterových obchodů skutečně sahaly až k prezidentovi.

Nerealistické odvolání

Pokud se vám nechce třetímu impeachmentu během čtyř let věnovat příliš pozornosti, klidně ho vypusťte. Už teď je totiž jasné, že nikam nepovede.

Ještě jasněji, než jak tomu bylo při prvním pokusu o odvolání Trumpa ze strany demokratů, je teď zřejmé, že je nerealsitické, aby pro Bidenovo odvolání hlasovaly dvě třetiny senátorů. Někteří demokraté dokonce spekulují, že McCarthy nemá dost hlasů ani v dolní komoře, a proto hlasování zatím nevyvolal.



Proč se do impeachmentu tedy sněmovní republikáni vůbec pouštějí? Jednak si to dle průzkumů přeje podstatná část jejich voličů. Ty ale často nemají politici ve Washingtonu problém ignorovat. Hroší pro McCarthyho je, že si to přeje hlasitá menšina radikálních kongresmanů.

Republikánský sněmovní šéf je od svého zvolení ve svízelné situaci. Disponuje jen velmi těsnou většinou a aby vůbec byl zvolen, musel frakci stranických republikánů na začátku roku slíbit mnohé ústupky.

Tím nejvýznamnějším bylo to, že usnadnil proces, jakým ho může Sněmovna odvolat – vyvolat hlasování o jeho odstranění může i jediný kongresman.

Přesně tím mu teď tato frakce vyhrožuje, jestli jim nedá impeachment Bidena, ale také třeba už tradiční rozpočtové vydírání demokratů za pomoci hrozby přerušení provozu federálních úřadů.

Nejhlasitější republikán

Nejhlasitější z těchto okrajových republikánů je floridský kongresman Matt Gaetz. Ten si ve svých vyjádřeních nebere servítky. Naznačil, že by byl ochotný McCarthyho odvolat klidně za pomoci hlasů demokratů. O samotném impeachmentu Bidena mluví bez zástěrky jako o nástroji k tomu snížit Bidenovy šance na znovuzvolení.

Stojí za to vzpomenout, že podobně bez obalu mluvil před necelou dekádou McCarthy o vyšetřování Hillary Clintonové v souvislosti s útokem na americkou ambasádu v Benghází. McCarthy přiznal, že jde primárně o očernění Clintonové před volbami, a tato přílišná upřímnost zastavila jeho kariérní růst ve Sněmovně na několik let.

A taky stojí za to si vzpomenout, že naposledy, co se republikáni pokusili odvolat demokratického prezidenta kvůli tomu, že lhal, nevyšlo jim to.



Ale právě jak přiznává kongresman Gaetz, o odvolání vlastně vůbec nejde. Zjevnou motivací je pro něj a podobné republikány možnost ukázat svým voličům, že proti nenáviděnému Bidenovi udatně bojují na výsledek nehledě.

V současném Washingtonu holt impeachmentem na truc musí projít už každý prezident. Pro opozici je to prostě neodolatelný tyjátr.

Autor působí na serveru voxpot.cz