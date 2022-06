Jestli američtí demokraté chtějí regulovat zbraně, snaží se o to nejhůře, jak můžou

Ani po tragédii na texaské základní škole v Uvalde tak ale neuvažují všichni. Především republikánští politici se (celkem už tradičně) zaměřují na všechno, jenom ne na zbraně.

Texaský guvernér Greg Abbott akcentuje potřebu více pomáhat jedincům s duševními potížemi. Texaský senátor Ted Cruz navrhuje přebudovat americké školy tak, aby měly jen jeden vchod, což je absurdní nápad nejen z důvodů požární bezpečnosti. Podle některých republikánů za masové střelby může pornografie.

Debaty ve Spojených státech o regulaci zbraní jsou komplikované jednak kvůli ústavnímu dodatku, o který se zastánci laxních regulací mohou opřít, jednak jednoduše kvůli velmi rozšířené zbraňové kultuře. V USA je více střelných zbraní než obyvatel a v posledních nepříliš pokojných letech jejich prodeje ještě akcelerovaly.

Přesto ale zůstává spousta dílčích opatření, které by šlo zavést. Například silnější bezpečnostní prověrky při nákupu zbraní, zavedení čekacích lhůt a zvýšení minimálního věku dostupnosti zbraní mají podle průzkumů podporu u výrazné většiny mezi republikánskými voliči.

Žádné z těchto opatření by nebylo samospásné a spousta z nich by nezabránila masovým střelbám. Bezpochyby by ale pomohla s úmrtnostní v souvislostí se střelnými zbraněmi – masové střelby tvoří jen část této problematiky. Výrazný podíl zde mají také sebevraždy, nehody a „nemasové“ přestřelky.

Aby Spojené státy zlomily svůj problém s masovými střelbami, bude zcela jistě potřeba komplexnějšího řešení než jen zpřísnění podmínek k legálnímu držení zbraně. Jistě by také pomohlo, kdyby republikánští politici některá svá alternativní řešení mysleli vážně a ne jen jako úhybný manévr – zmíněný guvernér Abbott nedávno výrazně seškrtal peníze pro pomoc s duševním zdravím z texaského rozpočtu, takže jeho aktuální výroky jsou tak značně nedůvěryhodné.

Návrhy, které neprojdou

I přes to, že opatření mají podle průzkumů podporu i mezi republikánskými voliči, je ale velmi nepravděpodobné, že v Kongresu dojde v tuto chvíli k průlomu. Republikánští zastupitelé totiž ochotu ke změnám nesdílejí a v obou komorách jsou velmi proti regulacím. Mimo jiné kvůli tomu, že na stranu má výrazný vliv zbraňová lobby.

Pokud by demokraté byli politicky obratnější stranou, nabízelo by se jim spoustu způsobů, jak tento odpor za pomocí rozkolu mezi republikánskými voliči a jejich zastupiteli zlomit. V tuto chvíli to ale vypadá, že dělají vše, co je v jejich silách, aby se jim to nepovedlo.

Prezident Joe Biden na konci května pro média naznačil, že by chtěl zakázat pistole ráže devět milimetrů (tedy jedny z nejpoužívaněších zbraní v USA), viceprezidentka Kamala Harrisová zase mluvila o potřebě vymýtit „útočné zbraně“.

Tyto dva návrhy ale rozhodně nepatří k těm typům regulací, které by podpořili i republikánští voliči. Podle loňského průzkumu agentury Gallup bylo 80 procent dotázaných proti zákazu držení pistolí, což je nejvyšší poměr zaznamenaný za posledních 63 let. Bílý dům tak jenom živí nejhorší obavy konzervativců, že mu jde o to jednoduše Američany zcela odzbrojit.

Situace není o moc lepší ani v senátu, který je pro jakoukoliv regulaci klíčový. Vzhledem k obstrukčním nástrojům, které tu má k dispozici opozice, je velmi nepravděpodobné, že by tu demokraté něco ihned prosadili (zmíněný obstrukční filibuster by sice mohli teoreticky zrušit, ale proti tomu jsou i někteří jejich spolustraníci). Mohli by ale své republikánské kolegy donutit hlasovat proti jednotlivým mírnějším zpřísněním, které jsou populární i mezi jejich voliči.

Místo toho ale sněmovna prosadila balík opatření, který je trochu komplikovanější směsicí a který zcela jistě senátem neprojde. Ostatně demokratům se podobná taktika vymstila loni u balíku investic do americké infrastruktury. Jeho dílčí opatření byla sice z většiny velmi populární, ale demokraté pro něj nebyli schopni získat podporu, protože je prezentovali v rámci chaotického a pro veřejnost nesrozumitelného balíku.

Demokraté tak opět opakují své chyby a Spojené státy se asi zbraňových reforem nedočkají – a to ani těch, které podporuje drtivá většina populace.