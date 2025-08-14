Medveděv a Fico jsou Putinova hlásná dvojka. Snad se k nim po volbách naše vláda nepřidá
Americký a ruský prezident se mají 15. srpna sejít na Aljašce a jednat o ruské válce na Ukrajině. Na schůzku reagovali evropští lídři, kteří napsali: „Uspět může pouze přístup, který kombinuje aktivní diplomacii, podporu Ukrajiny a tlak na Ruskou federaci, aby ukončila svou nezákonnou válku.“
Lídři, tedy Macron, Meloniová, Merz, Tusk, Starmer, von der Leyenová a Stubb slíbili, že bude pokračovat jejich „podstatná vojenská a finanční podpora Ukrajině“, mimo jiné prostřednictvím Koalice ochotných, a že budou pokračovat sankce uvalené na Ruskou federaci.
Martin Fendrych: Medvěděv a Fico jsou Putinova hlásná dvojka. Snad se k nim po volbách naše vláda nepřidá
Na to reagoval bývalý ruský prezident Medveděv. Na sociální síti Telegram napsal: „Euro-imbecilové se snaží zabránit americkým pokusům o vyřešení ukrajinského konfliktu.“ A přidal dezinformaci, že Ukrajina podle něj verbuje na frontu „vrahy z latinskoamerických drogových kartelů, nejodpornější spodinu lidstva“.
Odtud je zjevné, že Rusku vadí sankce a že nechce, aby Evropa při jednáních o příměří hrála jakoukoli roli. Rusko stále sází na přítele Trumpa.
Putinův zlý muž je i Fico
Medveděv je proslulý brutálními, výhrůžnými výroky, je to takový Putinův zlý muž. V Evropě ho do jisté míry napodobuje zastánce Putina a slovenský premiér Fico. I ten se ozval. Na svém facebookovém účtu zareagoval rovněž velmi nevybíravě z dovolené v Chorvatsku.
Na schůzku na Aljašce reagoval výrokem: „Pamatujete si na starou africkou pravdu, kterou tak rád opakuji? Je jedno, jestli se sloni bijí nebo spolu mají sex, vždy trpí tráva. Ať jednání slonů 15. srpna dopadne jakkoli, trpět bude tráva, v tomto případě Ukrajina.“
Proti Ficovýmn slovům v neděli důrazně protestovalo ukrajinské ministerstvo zahraničí. Zjevně se necítí jako tráva pod souložícími slony, ale jako stát, který dlouho a krvavě bojuje o svobodu a suverenitu.
Podle Fica všichni „vědí, že je nemožné členství Ukrajiny v NATO“. Omyl a lež. Všichni to nevědí, naopak mnoho bezpečnostních expertů ví, že by členství Ukrajiny v NATO hodně pomohlo nejen této zemi, ale i Evropě, Západu.
Fico úplně převrátil realitu, když řekl, že „Ukrajina byla použita Západem k pokusu oslabit Rusko, což se nepodařilo a za což bude Ukrajina muset podle všeho draze zaplatit“. Je to opět drsná lež. Ukrajinu napadlo Rusko, Západ o nic takového nestál a nebyl na to vůbec připraven. Fico opakuje ruské narativy, ruské dezinformace.
Ve videu z dovolené také tvrdí, že válka na Ukrajině mohla skončit už v dubnu 2022, ale více západních politiků tomu podle něj „bránilo vlastními těly“. Lež na lež.
Samozřejmě neopomněl označit za nesmyslné protiruské sankce a zastavení dovozu ruských energií do Evropy, tedy to, co Rusy bolí a co ničí jejich ekonomiku.
Fico a Medveděv jsou taková Putinova surová, hlásná dvojka. Doufejme, že se k nim po volbách česká vláda nepřidá.
Autor je spolupracovník deníku Forum 24
