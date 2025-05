Měli bychom umět vyloučit Maďarsko z EU. Doba, kdy to může být třeba, se blíží

Devatenáct z dvaceti sedmi. Takové je podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) skóre hlasování na úterní Evropské radě o rezoluci vůči Maďarsku. Ta vyslovila protest proti nedávno přijaté novele zákona, která zakázala pochody rovnosti sexuálních menšin v Maďarsku. Není to úplně špatné skóre, odpovídá to kvalifikované většině Evropské unie, kterou se už dnes přijímá v Evropské radě drtivá většina zákonodárství Evropské unie. Komentář Praha 16:30 30. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský premiér Viktor Orbán | Zdroj: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Ale je to na druhou stranu zoufale málo vzhledem k tomu, k čemu v Maďarsku přijetím novely došlo.

Touto novelou bylo totiž pod falešnou záminkou ochrany dětí a mládeže před takzvanou LGBT propagandou omezeno jedno z nejzákladnějších demokratických práv v Maďarsku, tedy právo shromažďovací.

Způsob, jakým se tak stalo, a testování reakce orgánů Evropské unie naznačují navíc, že je to zřejmě pouze přípravný krok k možným mnohem zásadnějším omezením demokratických práv vládou Viktora Orbána.

Člověk nemusí mít příliš bujnou fantazii, aby si dokázal představit další kroky maďarské vlády, tentokrát už přímo cílené vůči opozici.

Změna vlády jako zlom

Průzkumy veřejného mínění vede totiž stále jasněji strana Respekt a svoboda, známá pod zkratkou Tisza opozičního předáka Pétera Magyara.

Podle Polls of Polls serveru Politico je náskok Tiszy už 42 procent oproti 36 vládnoucího Fideszu. Což při maďarském, dnes už převážně většinovém systému, dává Magyarovi šanci nejen na vítězství, ale i na ústavní většinu.

Jenže do doby voleb v příštím roce má Fidesz ústavní většinu v parlamentu. Navíc podpořenou stranickým prezidentem a vládě nakloněným ústavním soudem. A tím má v rukou všechny mocenské páky.

Vedle úpravy přerozdělení hlasů, které zvýhodní venkovské oblasti, kde volí Fidesz, vůči Budapešti a velkým městům, kde je výrazně populárnější opozice, jsou možné i mnohem dramatičtější scénáře.

Včetně toho tureckého, kde se vládnoucí moc nerozpakovala poslat lídra opozice a starostu Istanbulu do vyšetřovací vazby. A obvinit ho z činů, které mohou znamenat mnohaletý trest vězení.

Po téměř šestnácti letech neomezené vlády Fideszu, který měl dvanáct let z toho ústavní většinu, je změna vlády v Maďarsku podobným zlomem jako listopad 1989 v husákovském Československu.

S tím rozdílem, že současní maďarští vládci jsou ve vážném podezření ze všeobjímající korupce, což pro ně může znamenat nejen ztrátu nabytého majetku, ale často i osobní svobody.

Proto by se Evropská unie měla už nyní připravit na všechny scénáře vývoje v Maďarsku, který může rychle sklouznout od současné omezené demokracie k něčemu mnohem horšímu. K něčemu, co už u členského státu Evropské unie nepůjde tolerovat. A v tom případě bychom měli už předem vědět, co s tím udělat.

