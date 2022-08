Nejdřív jedna otázka: Jak jste se vy, posluchači a posluchačky, poprvé dozvěděli o menstruaci? Vzpomínáte si na to? Bylo to v rodině? Nebo ve škole? Od kamarádů? A jak byla menstruace rámována? Jako přirozená tělesná funkce? Nebo jako cosi podivného, trochu podezřelého, o čem se vlastně moc nemluví a co by měly ženy a dívky ideálně pečlivě skrývat?

Klára Vlasáková: Menstruace je tělesná funkce, na kterou by ženy neměly doplácet

Když jsme měli na gymnáziu hodinu věnovanou dospívání a změnám ženského těla – tuším, že nám mohlo být tak čtrnáct, patnáct –, tak ve třídě zůstaly jen dívky, kluci šli ven hrát fotbal. Podle reakcí na internetu to vypadá, že se někteří z toho fotbalu už nikdy nevrátili.

Když si totiž člověk pročte diskuze o skotském zákonu, zarazí ho nejprve jedna věc: Jak neobvyklé je, že se menstruace najednou dostala do veřejného prostoru. S tím se pojí celá řada předsudků a mýtů: Není to nefér vůči mužům? Neměli by dostávat něco zadarmo namísto vložek, aby si nestěžovali?

Data o menstruační chudobě v Česku

Tak předně – muži, stejně jako ženy, hygienické potřeby na toaletách volně dostupné obvykle mají. Nebo snad považuje někdo toaletní papír a mýdlo za nepřiměřený luxus, který mocně zatíží státní rozpočet, a tudíž bychom si na ně měli myslet sami?

Berete si snad s sebou roli toaletního papíru a balení mýdla, když jdete do školy nebo na úřad, protože víte, že je tam nikdy nikdo nedává? A proč by tedy na toaletách neměly být vložky nebo tampóny pro ty, co je potřebují?

Problém je v tom, že je menstruace často chápána jako něco „extra“, co přece jde nějak efektivně ovládnout a vyřešit. Přitom podle dat neziskové organizace Free Periods nemá dostatečný přístup k menstruačním pomůckám půl miliarda lidí, kteří menstruují.

Výzkum organizace Plan International UK z roku 2017 říká, že každá desátá dívka si je nemůže vůbec koupit. Je něco snazšího než umístit na toalety ve školách právě vložky nebo tampóny? Musíme se o to vůbec přít?

Před dvěma lety, kdy se objevily první zmínky o skotském zákonu, prohlásil tehdejší premiér Andrej Babiš, že požádá Alenu Schillerovou, aby našla řešení i pro Česko. Plán na snížení DPH na vložky a tampóny se nicméně neuskutečnil. Stát namísto toho nakoupil vložky do svých hmotných rezerv.

Současná vláda snižování DPH neplánuje. O menstruačních pomůckách zdarma pak mluví koalice Solidarita, která chce opatření podobné tomu skotskému zavést v Praze. Téma řeší také Piráti. Silnější politická odezva ale zatím nepřišla.

Faktem zůstává, že nám chybí data o menstruační chudobě v Česku. Je ale celkem jisté, že v souvislosti s rekordní inflací musí řada domácností škrtat docela základní položky. A náklady na menstruační pomůcky nejsou rozhodně zanedbatelné…

Jednou, aspoň jednou, by bylo fajn, kdyby řešení celé záležitosti, která ovlivňuje životy mnoha žen, nezůstalo u toho, že si několik mužů myslí, že to prostě není problém. A tím to skončí. Žilo by se nám tu všem pak lépe.

Autorka je dramaturgyně a scenáristka