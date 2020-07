Zdražování MHD by šlo proti většině městských trendů. Cílem má být udržitelnost a dostupnost

Důvodem je výpadek příjmů, který dopravní podnik důsledkem koronavirové pandemie postihl: lidé používali MHD jen velmi omezeně a Praze také chyběli turisté, kteří si jízdenky kupují. Náklady na provoz MHD se navíc zvyšují. Ze stávajících 3650 korun by roční „lítačka“ podle Scheinherra měla skočit až na 5500 korun. Je to v něčem ekonomicky pochopitelné, ale značně krátkozraké.

Hromadná městská doprava patří k pilířům moderního města. Jak správně popisuje rozsáhlý článek anglické BBC, způsob, jakým se po městě dopravujeme, má zásadní dopady na zpomalování klimatické krize.

Města, která vypouštějí až 70 procent oxidu uhličitého, patří k největším znečišťovatelům planety a doprava má na to nemalý vliv – jen v globálním měřítku způsobuje celou čtvrtinu emisí. Pokud chceme naše města přizpůsobit budoucnosti a umožnit, aby se v nich dalo kvalitně žít, bude potřeba je měnit. Tak, aby v nich ubývalo aut, přibývalo veřejné dopravy a také míst pro cyklisty a pěší. Na tom se světoví urbanisté shodují.

Kdo zaplatí za krizi?

Ve většině z vyjmenovaných věcí však Praha stále zaostává. Centrum je auty, které způsobují většinu prachových částic v ovzduší, přecpané. Většina veřejného prostoru připomíná spíš parkoviště, stále chybí cyklostezky a pěší zóny jsou snad úplně mimo politický zájem. Tu vzácnou, finančně dostupnou a dobře zasíťovanou městskou hromadnou dopravu, chce nyní vedení města zdražit.

Jakoby za krizi, způsobenou koronavirem, měli zaplatit lidé. Jenže ty přece ekonomický propad postihl také a podle dostupných predikcí má být i hůř: po pandemii přijde účet v podobě ekonomické recese.

Ačkoliv se Praha obecně hodnotí jako bohaté město, je občas těžké vidět, kdo z tohoto bohatství těží. V hlavním městě žijí i nízkopříjmoví lidé, pracující v náročných a nevděčných zaměstnáních, bez kterých by však město brzy zkolabovalo.

Oni, stejně jako takoví státní zaměstnanci z řad zdravotních sester, učitelek nebo sociálních pracovnic, mají v Praze čím dál tím větší problém bydlet. Našetřit si na celoroční kupón může být pro některé z nich už dnes nereálné, jde přece jen o velký jednorázový výdaj.

Pamatuju si, jak v Hrdinech kapitalistické práce považoval jeden zaměstnanec prádelny v Motole za vrchol roku, když dojel z jedné části města na druhou a dal si dort. Cestování po samotném městě pro něj bylo luxusem. Tak to ale přece být nemá.

Městská doprava je klíčový bod mobility a bez vědomí, co její zdražení způsobí, by se zdražovat neměla. Jde to proti všem stávajícím potřebám i trendům – třeba ve Vídni nabízí ke kuponům MHD lístky na kulturní akce, nebo v Německu se v rámci klimatického balíčku představila v deseti městech „lítačka“ s tarifem 365 eur ročně.

Pokud by návrh sdružení Praha sobě prošel, byl by to krok zpět. K většímu znečištění, zvýhodnění automobilové dopravy, sociálním bariérám a jízdám načerno, které v konečném důsledku mohou znamenat exekuce. Opravdu zrovna tyto jevy Praha potřebuje?

