Thriller Michaela Jacksona po 37 letech, utrum v rádiích a veřejnost v šoku

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Eva Turnová: Thriller Michaela Jacksona po 37 letech

Přerušili jsme s přítelem své zappovské období a trsali doma pořád dokola na titulní skladbu. Nyní má král popu utrum v rádiích a veřejnost je v šoku z „coming outu“ dvou mladých mužů, kteří v dokumentu „Leaving Neverland“ vypověděli, že byli v dětství Jacksonem zneužíváni.

Říkám si, proč bylo tolik lidí, včetně matek těchto synů, úchylným chováním Jacksona tak zaskočených.

Rádio BBC přestalo hrát písničky Michaela Jacksona, rozhodnutí souvisí s dokumentem o zneužívání Číst článek

Michael Jackson byl zneužíván svým otcem, stejně jako jeho sestry. Měl nálepku křehkého talentovaného chlapce, který to přes své zpackané dětství rozjel ve světovém měřítku.

Změnil si identitu, asi nejen proto, že jako běloch má víc šancí, ale protože se chtěl starého Michaela v sobě zbavit. Jenomže když člověk jako dítě zažije podobné trauma, tak přesto, že ho vytěsní, stejně už má vzorec chování nějak pod kůží, ať už ji má jakoukoli.

Všichni máme svoje stíny

Mohl si někdo myslet, že otcem týraná, předělaná megastar bude zároveň dětským filantropem? Že třicetiletý muž, který tráví měsíce střídavě s různými sedmi- až desetiletými dětmi převážně v posteli, bude ve vší nevinnosti baštit křupky a sledovat animáče?

První matka v dokumentu uznala, že jí bylo trochu podezřelé, když fasovala pokoj až na druhém konci hotelu. Šla jednou večer šmírovat za dveře „kluků“, ale nic podezřelého neslyšela, což ji uklidnilo.

Druhá matka zase nechala kvůli kariéře svého syna v Austrálii manžela s bipolární poruchou, ten později spáchal sebevraždu. Obě mámy se hájily tím, že chtěly pro své syny dobro.

Kdyby jim někdo řekl „Michael bude vaše syny prznit, ale zařídí jim kariéru,“ určitě by odmítly. Jenomže být v přízni někoho tak slavného zatemní mozek a způsobí, že jasné indicie člověk vidět nechce. A už vůbec ne případné důsledky.

Barbra Streisandová k tomu říká: „No co, kluci to přežili, mají dokonce rodiny.“ Jenomže být v sedmi letech zneužíván je něco jiného, než řešit velký klofák. Sám James Safechuck, jeden ze zneužívaných, se v dokumentu vyznává, že když se mu narodilo dítě, všechno se vyvalilo a on to málem vzdal.

Všichni máme svoje stíny, které vyskakují ve chvílích, kdy to člověk nejmíň čeká. A z těch nejvíc potlačených se často komponují ty nejfatálnější thrillery.