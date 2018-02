Krčmářovy slzy? Víc takových biatlonistů, prosím

Na mou omluvu - vypadá to, že ani do sázkových kanceláří nezavítalo mnoho tipérů, kteří by měli ze svých tiketů po prvním olympijském závodě mužů radost. Že se na stupně vítězů postaví Peiffer, Krčmář a Windisch? Obrovské překvapení, ale jsem za něj opravdu moc rád.

Je to až úsměvné: do této chvíle bral v sezoně Světového poháru zlato jen jednou jedinkrát někdo jiný než biatlonoví giganti Martin Fourcade a Johannes Thingnes Boe. Jenže v ten nejdůležitější moment si velcí favorité neporadili s větrnými podmínkami, chybovali a dali tak šanci třeba Michalu Krčmářovi, od kterého i proto zněla věta „nemůžu tomu uvěřit“ opravdově.

Netajím, že jsem emotivní člověk, vysvětloval slzy Krčmář. Šance na další medaile jsou ve stíhačkách Číst článek

Michal Krčmář všechny závody hodně prožívá, emoce z něj tryskají po povedených i neúspěšných představeních. Olympijské stříbro ale v tomto ohledu prý překonalo všechno, co do této chvíle rodák z Vrchlabí v biatlonu zažil. Slzami a poděkováním starším reprezentačním kolegům zakončil přezdívaný Bimbo nádherný a emotivní večer.

Právě emocemi baví fanoušky. Proto volám: Víc takových biatlonistů!

Sprint Veroniky Vítkové jsem si užil zrovna tak, i čerstvá bronzová medailistka byla nadšená, ale s Krčmářovou euforií se to nedá srovnávat.

„Vybavuji si, jak Bimbo (přezdívka Michala Krčmáře, pozn. red.) přišel do mužů. Byl to junior plný elánu, na druhou stranu byl za ostatními kluky strašný kus. I v biatlonu člověk musí uzrát, on chtěl všechno hned. Nic se nesmí uspěchat. Teď je Michal stříbrný a má ještě řadu biatlonových zážitků před sebou,“ říká o svém svěřenci reprezentační šéftrenér Ondřej Rybář.

Snad se nemýlí, Krčmářovy slzy štěstí znovu rád uvidím.

Fotogalerie (6)