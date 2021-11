Brity šokovala smrt třicítky migrantů, jejichž gumový člun se potopil uprostřed kanálu La Manche minulý týden. Skupina byla součástí rekordní, téměř třicetitisícové, letošní lidské vlny ilegálních imigrantů a uprchlíků. Komentář Londýn 6:30 29. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranná vesta zůstala po necelé čtyřicítce lidí, se kterými se převrátil člun v kanálu La Manche | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Přes smutek více než 77 procent Britů nyní obviňuje vládu, že brexit nezastavil imigraci, jak slibovala. Předbrexitoví migranti z unie většinou odešli zpět, mnozí kvůli covidu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Jůn: Británie a migranti – vysušit La Manche či stavět plážové zdi?

Tito však přibývají nastálo. Z Afghánistánu, Sýrie, Iráku, Súdánu, Etiopie a odjinud a mnoho z nich raději bez dokladů. Podle mnoha Britů to vypadá, jako by je Francouzi pouštěli, protože předbrexitové dohody už neplatí. Jsou umísťováni v opuštěných kasárnách a padly návrhy z vládních kruhů posílat všechny do Albánie, které by se za jejich držení platilo.

Bezradný premiér

Přiostřují se emoce, vláda premiéra Borise Johnsona si zjevně neví rady a – jako i jiné problémy – vše svádí na unii a požaduje, aby to řešila. Ministryně vnitra Priti Patelová je kritizována za selhání, ale bránila se i tvrzením, že proudu migrantů napomáhají otevřené vnitřní schengenské hranice.

Francouzi tvrdí, že spolupracují, a prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že sami na stovky kilometrů dlouhém pobřeží zadrželi letos už dvacet tisíc migrantů, než byli pašeráckými gangy nahnáni do gumových člunů.

Johnson koncem týdne udělal podle vlastních poslanců další z mnoha chyb, když nikoliv diplomatickou notou, ale veřejně přes twitter poslal Macronovi ultimátum. Nejdůležitějšími body bylo, aby Francie vzala všechny „ilegály“ zpět a připustila na své pláže britské pohraničníky, aby pomáhali chytat migranty a jejich pašerácké poháněče.

My letter to President Macron. pic.twitter.com/vXH0jpxzPo — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 25, 2021

Kdo za to může

Žádný div, že se Macron urazil a zakázal účast Patelové na nedělní schůzce unie o řešení situace. Z reakcí rozvědek ovšem vyplývá, že mnohá kápa mezinárodní pašerácké mafie, účtující migrantům až tři tisíce liber na osobu „za poskytnutí přepravy“, prý sedí na odpudivých ziscích v Londýně, a zakročit by tedy měli Britové.

‚Chtěla lepší život.‘ V Lamanšském průlivu utonula i Kurdka, která chtěla za snoubencem Číst článek

Navíc, žádat o azyl je možné dosud jen po příjezdu do Británie – a dlouho čekat, bez možností začít přispívat poctivou prací. A systém se polámal: z 500 „neoprávněných“, včetně odsouzených zločinců, jich letos dokázali deportovat jen pět!

Problém vzrůstající imigrace, podle výpovědí migrantů do „bohaté a sociálně štědré Evropy“, považují mnozí za dlouhodobě nezvládnutelný. Británie vyniká i kvůli imperiální koloniální minulosti a historie učí, že velké říše implodují přílivem z periferií do bohatých metropolí.

V multikulturní Británii už „nových Britů odjinud“ – na rozdíl od střední Evropy – velmi rychle přibývá a hlásí se právem o rovnoprávnost. Není pak divu, že zavilý ultranacionalista Nigel Farage chce být premiérem, všechny vyhnat a získává podporu. Britové se totiž začínají ptát, kolik stovek tisíc bytů, škol a nemocnic bude zapotřebí postavit navíc z jejich daní, pokud proud neustane.

Zastavit gumové čluny a zavřít Británii ale nepůjde. Leda vysušením kanálu La Manche, postavením zdí na plážích, vychytáním mafií pašeráků nebo obsazením francouzských pláží britskými komandy.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.