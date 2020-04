Koronavirus v roli Alláhova vojáka

Nezáživné vysvětlení říká, že nový koronavirus se na člověka přenesl při konzumaci nakaženého zvířete; v silném podezření jsou luskoun a netopýr. Ti, kteří potřebují barvitější příčinu pandemie, jsou přesvědčeni, že viníkem jsou utajované vojenské programy, které se zvrtly. Ale kde se to přihodilo? Na tom shoda není. Praha 6:29 4. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příslušník teroristické organizace Islámský stát. | Zdroj: Reuters

Z Ameriky se ukazuje na Čínu a z Číny na Ameriku (tam si kvůli této konspirační teorie předvolala vláda na kobereček čínského velvyslance).

A samozřejmě, jak se dalo čekat, jsou i tací, kteří v koronaviru vidí metlu Boží. Podle tohoto výkladu trestá Bůh Západ za jeho hříchy, především za homosexualitu a potraty, ale i za heterosexuální soužití „na hromádce“. To se hlásá z polských kazatelen. A nejen z nich - v koronaviru vidí trest za „Gay Pride“ také izraelský ortodoxní rabín Meir Mazuz.

O tom, že Bůh seslal pandemii na svět jako trest, je rovněž přesvědčena bývalá ruská sportovní gymnastka Světlana Chorkinová. Podle Chorkinové se Bůh rozlítil kvůli loňskému vyloučení Ruska z vrcholných sportovních soutěží. Mimochodem, a Chorkinovovou to jistě nenapadlo, ale plán, který exgymnastka Bohu podsouvá, není božský, ale ďábelský.

Opravdu by Bůh, kdyby chtěl mstít Rusko, potřeboval COVID-19, aby za cenu desítek tisíc mrtvých po celé Zemi dosáhl odložení letních olympijských her v Tokiu? A navíc: kdyby Bůh chtěl Rusko mstít, proč by ho zároveň trestal? Ani tomuto státu se pandemie nevyhnula a do karantény šel dokonce i prezident Putin – který, jak se proslýchá, má Světlanu Chorkinovou v oblibě.

Živná půda extremistů

Bylo dopředu jasné, že koronavirus budou jako božskou metlu na Západ prezentovat také Islámský stát a Al-Káida. Ale než se k nim dostanu, chtěl jsem na několika případech letmo připomenout, že středověký způsob myšlení není vlastní výhradně těmto fanatikům.

Koronavirus, napsal na webu jeden ze stoupenců Islámského státu, je „Alláhovým vojákem“. Džihádisté si pochvalují, že COVID-19 zabil v rozmezí jednoho týdne víc Američanů, než jich zahynulo při útoku na newyorská „Dvojčata“, a důtklivě radí lidem, aby času, který kvůli pandemii musí strávit doma, využili ke studiu Koránu. A následně k přípravě útoků, které by v optimálním případě měly být spektakulární – jako teroristické akce v Paříži, Londýně a Bruselu.

Máme se tedy opět začít bát? Nebo je to tak, že Islámský stát a Al-Káida jen využívají příležitosti a neškodně vrčí z kouta, do něhož byly zahnány?

Nebezpečnější je vzdálenější než ta blízká budoucnost. Rychlý útok nějaké odhodlané skupinky, která unikla pozornosti tajných služeb, nebo teroristická akce „osamělého vlka“ se bohužel vyloučit nedají, jakkoli se teroristům v Evropě v poslední době příliš nedaří. Ale kdyby se prohlubovala a protahovala ekonomická krize, kterou za sebou koronavirus táhne, stane se z ní živná půda pro extremisty všeho druhu. Nejen pro ty islámské!

Autor je zahraničněpolitický analytik Českého rozhlasu.