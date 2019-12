Co demokratické strany na Klárově neřekly

Minulý týden slíbili organizátoři opět nemalé demonstrace na Václavském náměstí, že na příště pozvou opoziční předáky. Neboť jak jinak změnit politiku bez podílu politiků? Komentář Praha 10:51 18. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V čele průvodu ke Strakově akademii, kde je Úřad vlády, jde předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář. Cestou se přidávali další lidé. Mířili k Čechovu mostu. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

A o změnu Milionu chvilek pro demokracii i těm, kdo se jejich akcí pravidelně účastní, jde především. Což evidentně leckoho vyvádí z klidu a čerstvé osočení od šéfa komunistů Vojtěcha Filipa, že je spolek za teroristickým kyberútokem na benešovskou nemocnici, si lze vysvětlovat jako přechodnou ztráta nervů. A to je ještě ta lepší varianta.

Delší dobu pak jde spolku hlavně o osobu premiéra, kterého v úterý večer v sousedství předsednictva vlády na Klárově, kam po pochodu městem došel početný dav, už ani nikdo nevyzýval k demisi. Od Andreje Babiše (ANO) by ji také mohl čekat jen někdo hodně naivní.

Milionu chvilek začalo být jasné, že odchod premiéra, který „dělá z Česka svou firmu“, je možné pouze prostřednictvím voleb. Aby se to ale mohlo stát, musí mít voliči komu dát hlasy. A seriózně působící alternativa by mohla lákat i asi třetinu elektorátu hnutí ANO, která Babiše preferuje z nouze. Aspoň podle průzkumů.

Nic nového, i když být mohlo

Milion chvilek se tedy zeptal reprezentantů sněmovních stran, kterým se říkává demokratické, co jsou hlavní problémy České republiky, nebo jak přesvědčit vlažnější Babišovy voliče. Konkrétního se ovšem ani oni, ani zhruba 15 tisíc demonstrujících nedozvěděli skoro nic. Ani nic nového, než že je kupříkladu potřeba dbát na vzdělanost, protože jenom vzdělaní lidé se nedají opít rohlíkem (vtipálek by řekl koblihou).

To je sice pravda, ale než se viditelně pozvedne úroveň tuzemské vzdělanosti, pod mostem proteče hafo vody. A že se musíme starat o přírodu, nejen v souvislosti se suchem, je také, ve vší úctě k problému, spíš obecnost. Zástupci TOP 09, Starostů, lidovců, Pirátů a ODS ovšem mohli dav povzbudit.

Kdyby třeba vyhlásili, že budou opravdu úzce spolupracovat a nezaleknou se ani vyššího kvóra pro volební koalice. Jenže oni se ho lekají a slibovat se jim tudíž nic nechce. Nemluvě o tom, že jisté subjekty o nějaké „na těsno“ ani nestojí. Možná jen zatím. Do řádných voleb je ještě daleko.

Všeobecné drbání

Nebylo by divu, jestli je Milion chvilek z projevů spíš zklamaný. I když se zdá, že umí být trpělivý. A i příště možná zas osloví sociální demokraty, kteří tentokrát pozvání odmítli. Žádný div, ve vlastním hnízdě je lépe udržovat aspoň jakž takž čisto.

Sami organizátoři sice opakovaně odmítají podezření, že se chystají na vstup do politiky, ale vypadá to, že našli spojence: posledního úterního řečníka, pražského zastupitele a poslance Jana Čižinského, který zakládá nový politický projekt s cílem „přesvědčovat lidi zklamané z české politiky, že má cenu jít k volbám“.

Ve stranu by se proměnit neměl a Čižinský doufá, že dodá nové hlasy demokratickým stranám. To by bylo od něho pěkné a nesobecké. Pokud by to klaplo. Ale člověk se chtěj nechtěj drbe za ušima při přemítání, jestli si to ty strany vůbec zaslouží. Ostatně i ony by se mohly drbat.

Autor je komentátor Českého rozhlasu