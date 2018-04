'Proč si myješ nohy v poledne?' zeptal se kdysi Formana Landovský

Miloš Forman opustil Československo hned 21. srpna 1968 s Ivanem Passerem. Takhle ho charakterizoval herec Pavel Landovský v naší knize Soukromá vzpoura. Miloš Forman vytušil, přesně o čem bude normalizace a nechtěl s ní mít už vůbec nic společného. Komentář Praha 18:31 14. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Forman a Saul Zaentz na archivním snímku z roku 1985 | Foto: ČTK

Byl jsem pár měsíců na Západě a Miloš Forman mě pozval do Saint Tropez a pak mě vzal s sebou do Říma do hotelu Excelsior na Via Vento, což je taková ulice, o který mně jedna kamarádka vyprávěla, že po ní se normální lidi málem nesměj ani procházet.

Tam jsem se samozřejmě ubytoval u Miloše v apartmentu, ale před tím, než jsme zaparkovali ve vjezdu pro kočáry, sápu se po svých pytlech a Miloš křičí: „Nech to ležet a podívej se, jak se to dělá.“ Vzal klíče, hodil je hotelovýmu portýrovi a ležerně mu povídá: „Vyložit auto a vrátit ho do Avisu!“

'Ahój' nebo 'Tady každej krade a ty jenom koukáš, pitomče'. Připomeňte si Formanovy filmy v ukázkách Číst článek

Šel napřed a já pořád, trochu na trní, jsem to auto hlídal. Najednou se Miloš vrátí a řve: „Kde je můj pas?“ A víš, co se stalo? On přišel do recepce, řekl kdo je, oni ho požádali o pas a on ho neměl. V ten moment tam stál jako nahatej. Bez pasu byl tam, kde jsem byl já i s pasem.

Ale musím říci, že to vyřídil bleskově. Během 20 minut všechno vytelefonoval a od hotelu startovala spojka na motocyklu do motelu, kde jsme spali, což bylo dobrých 250 kilometrů, pro zapomenutý pas. A k jeho režisérské genialitě je třeba dodat, že tu ztrátu pasu okamžitě svedl na mě.

Jednou takhle v sobotu, si tam začal v poledne mýt nohy v bidetu. Chvíli jsem se na něj koukal a pak povídám: „Proč si myješ nohy v poledne?“ Miloš se na mě podíval a utrousil: „Tomu ty nerozumíš.“ Jak to, nerozumím?" A on na to: „Podívej, když nejsi Američan, tak se musíš chovat třikrát víc americky.“ A já: „No jo, ale proč si myješ nohy v poledne?“ A on: „Protože mně můj agent sjednal schůzku s nějakou italskou herečkou a já si je dám na stůl, vole!“

'Odešel největší filmař, kterého kdy měla tahle země.' Smrt oscarového režiséra Formana zarmoutila svět Číst článek

A skutečně, za chvilku přišla pěkná buchta, jmenovala se Sydney Roma, krásná blondýna, tenkrát byla ještě hezčí, teď už na ní zapracoval zub času. Miloš si zapálil obrovský doutník a ona najednou spustila nejbáječnější oklahomskou američtinou a sdělila mu, že je Američanka, která dělá patnáct let kariéru v Evropě.

Miloš sundal nohy ze stolu, típnul doutník, lišácky se na mě podíval a povídá mi česky: „Tak vidíš, a teď jsem zase ten blbec s akcentem já.“