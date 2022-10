Proč máme čtyři druhy svátků

Máme „státní“ svátek se zavřením obchodů nebo „ostatní“ svátek, ale také se zavřenými dveřmi? Návrh na zavírací neděle u nás nemá příliš šanci, ale svátky by mohly být jednotné. Zákon dělí tuzemské svátky na státní a ostatní. Téměř bych se ale vsadil, že většina lidí vůbec nemá tušení, že takové dělení existuje. Že třeba náboženské svátky těžko mohou být označeny za státní, když nemáme státní náboženství. Prostě – svátek jako svátek. Komentář Praha 6:29 28. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít nakupování, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pro většinu z nás se však svátky rozdělily jinak. Na zavírací a na nezavírací. Popřípadě, a to u Štědrého dne, polozavírací.

Je zbytečné řešit, proč je ten či onen svátek propojen s omezením prodeje ve velkých prodejnách. To privilegium by asi měly mít ty nejvýznamnější. Což je pak otázka například u Velikonoc, kdy Velký pátek je pro věřící významnější než Velikonoční pondělí, ale obchody mají zavřeno právě v pondělí.

Diskuse o tom, jestli bychom měli mít zavřeno o všech svátcích, těch státních i nestátních, nám naruby obrátila koronavirová doba. Dva roky za sebou jdoucí zavírání či naopak otevírání obchodů podle úplně jiných pravidel. A také nouzové stavy, během kterých zákonné omezení prodejní doby vůbec neplatilo.

Přesto stojí za to tu diskusi vést. Nejde o volno zaměstnancům, kteří stejně v případě nutnosti pracují za zavřenými dveřmi obchodů. Nebo naopak ten úhel jejich pohledu, že sváteční příplatek je vítaným přivýdělkem.

Stejně jako ponechme stranou diskuse, jestli právě to volno o svátcích nemá být symbolickým prostorem k zamyšlení nad důvodem ke svátku.

Svátky státní a ostatní

Měli bychom se zamyslet, jestli „zavírací svátky“ svým způsobem neovlivňují podobu těch „nezavíracích“. Kolik lidí do obchodu nepůjde, protože prostě neví, jestli se na ten či onen den vztahují omezení. A kdo by to pořád hledal…

Mimochodem, nejde jen o obchody. Podle toho, která omezení platí, se řídí i veřejná doprava, třeba intenzita spojů nejen k velkým nákupním centrům.

Prodavačky v obchodech se shodují – když má být den zavřeno, zdá se, že se blíží konec světa. Lidé jako by ten den bez možnosti něco koupit nemohli vydržet. Raději si nakoupí velké zásoby. Tímto úhlem pohledu ani ten zavírací den neznamená naprostou ztrátu tržeb.

Někteří byli odvážnější a mluvili o zavírání obchodů nejen o svátcích, ale i v neděli. Každou neděli. Jenže v tuzemsku by asi neprošla praxe z Rakouska a Německa s omezením nedělního prodeje. A dokonce by neprošla ani polská varianta, kde smějí v neděli větší prodejny prodávat jen ve vybraných termínech. Letos na jejich spočítání není potřeba ani všech prstů na rukou.

Tak nějak jsme si za ty tři desítky let od listopadu 1989 zvykli, že obchody se změnily. Že velká část prodejen, hlavně těch velkých, nezavírá v sobotu před polednem.

Je tu ale otázka, jestli aspoň neudělat rovnítko mezi svátkem a zavíracím dnem. Nebo mezi svátkem a otvíracím dnem. Zjednodušit to nám všem, abychom nepřemýšleli, ke kterému „obchodnímu“ typu svátků ten či onen patří. Abychom mohli zůstat jen u toho dělení na státní a ostatní.

Mimochodem, 28. říjen je státní svátek s povinným zavíráním obchodů.

Autor je editor a moderátor Českého rozhlasu Brno