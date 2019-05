Velké investice jsou Zemanovým utkvělým tématem

Oslavy všelijakých investic a obchodních spoluprací jsou mi podezřelé. Připadá mi, že s takovou věcí by se mělo zacházet věcně. Proč by při tom měli být nejvyšší politikové, najmě pak prezident? Pro péči o hospodářské kontakty je zřízeno mnoho institucí, které chrání zájmy byznysu, a ministerstva, která by měla chránit zájem státu. Komentář Peking/Praha 6:29 6. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český prezident Miloš Zeman a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching | Foto: Madoka Ikegami | Zdroj: ČTK/AP

Prezident Miloš Zeman je jiného názoru, velké investice jsou jeho utkvělým tématem. Mohl se poučit ze svých předchozích chyb, ale zřejmě to nedokáže. Už 11. září 2001, kdy – tehdy jako předseda vlády – přiletěl vrtulníkem slavnostně otevřít továrnu na obrazovky Phillips v Hranicích na Moravě, se blamoval.

Spojil to tehdy s triumfem nad kadeřnicí Markétou Regecovou, která chtěla za své pozemky víc, než kolik byl investor ochoten zaplatit, a způsobila tak na jistou dobu kauzu, která tehdejšímu předsedovi vlády umožnila gentlemanský bonmot: „Přeji tomuto státu více Phillipsů a méně Regecových“.

Pak rychle přestaly klasické obrazovky mizet z trhu, nahrazovány plazmovými, a po sedmi letech továrna zkrachovala.

Jako prezident republiky cestuje Miloš Zeman do Číny navazovat obchodní spolupráci a vyjednávat investice. Je to už jeho pátá návštěva a hospodářští experti se k výsledkům těch předchozích vyjadřují rezervovaně: podepsaná memoranda není radno přeceňovat, zatím k žádným mimořádným investicím nedošlo. Tentokrát se hovoří o 23 miliardách úvěrového rámce od Bank of China.

Čínská a evropská měřítka

Sinoložka Olga Lomová připomíná, že z čínského pohledu se ekonomická diplomacie prezidenta Zemana jeví především jako akt politický, jde přece o to, aby svět přijal za své projekt globalizace pod čínským vedením. A Čína je stát, kde všechny pravomoci jsou v rukou komunistické strany a mezi ekonomickou a politickou sférou není žádná hranice.

Prezident Zeman se chová tak, jako by to platilo i v České republice! Ale zástupci českého byznysu by si své obchody vyjednali i bez něj.

Vždyť on ani za prosazení projektů nemůže ručit, další volební období už ho podle ústavy nečeká a to si přece čínští hodnostáři dokážou zjistit. Takže v pozadí bude propaganda.

Ten obchod je třeba obalit ideologií. Globální ekonomika praská pod tíhou klimatické změny, migrace, válek. Ti, kdo se skutečně odpovědně starají alespoň o udržitelný stav Země, hlasitě opakují, že je třeba změnit její fungování.

Na Festivalu evropských filmů byl k vidění celovečerní německo-italský dokument Mléčný komplex, kde jsme mohli vidět, jak zapůsobila Čína se svou teprve nedávno probuzenou spotřebou mléka na mléčný průmysl v Evropské unii, ale také jsme viděli záběry z nových mléčných farem v Číně: něco takového by nebylo z hlediska ochrany zvířat i půdy v Evropě možné.

Příklad svědčí o tom, že čínská měřítka jsou od evropských odlišná – v každém ohledu, a především politickém.

Na čínském režimu „měkké síly“ není z naší perspektivy co obdivovat. Prezidentu Zemanovi imponuje jeho autoritářství – a na dopadu, jaký má takový způsob vládnutí na život ve všech jeho aspektech, mu nezáleží.