Ostřejší premiér, ale dál se smějící prezident

Možná nešlo o záměrný vtípek, v jakých si hlava státu libuje. Ale i kdyby bylo bezděčné, vcelku humorně mu vyšlo vyjádření k záměru předejít možnému justičnímu ping-pongu s podotknutím, že je ale pouze na premiérovi, jestli prezidentskou abolici přijme. Jinými slovy: pomyslný míček se ocitne na jeho straně. A navíc sarkasticky připomenul, že by abolici musel premiér Babiš sám spolupodepsat. Anebo pověřit některého člena vlády. Komentář Praha 17:07 24. září 2019

Není těžké si také představit, s jakým hurónským smíchem, byť vnitřním, Miloš Zeman něco takového říká.

A premiérovi musí být jasné, že zatímco během léta si prezident pohrával především se sociálními demokraty (i když s ním tak trochu také), tentokrát cílil přímo na něho.

A uvedl ho do krajně nepříjemné situace, kdy mu aspoň pro tuto chvíli nezbývá než prohlásit, že by abolici odmítl. Což sice nezaznělo z jeho úst poprvé, ale v minulosti se občas odpovědi na otázku po prezidentské milosti raději vyhnul.

A Zeman zase až do minulého týdne zásah typu deus ex machina v kauze Čapího hnízda nepřipouštěl. Teď s ním nyní náhle vyrukoval a je z toho poprask na tuzemské laguně. Babiš kontroval pozorně formulovanou odpovědí o „právní i politické nesmyslnosti nastolování úvah o abolici ve chvíli, kdy existuje pravomocné rozhodnutí příslušného státního zastupitelství.“

Abychom ho měli

Prezident není zvyklý, aby někdo, kdo ho neustále potřebuje, říkal, že činí cosi nesmyslného. Ale veřejně za to Babiše zatím nepokáral.

Ani to nepotřebuje. Do černého se trefil už minulý čtvrtek, pak to ještě lehce rozmáznul a teď se může kochat následky. S vědomím, že si vůbec může dělat, co chce a nikdo a nic s ním nehne. Což premiérovi neustále dává jednou viditelněji, podruhé nenápadněji najevo.

Jak se například projevilo k případu ministerstva kultury, kterého si jinak Miloš Zeman coby premiér valně nevšímal, ani když ho řídil jeho přítel Pavel Dostál. Politicky jde totiž o resort nevýznamný. Avšak pozor – i na něm lze učinit z menší koaliční strany a premiéra fackovací panáky jedna radost.

Ale vážně: Babiš má samozřejmě ve svém vyjádření pravdu, nahlas pronášené předsevzetí, co prezident udělá, když nejvyšší státní zástupce vrátí premiérovu kauzu dozorovému zástupci, je právně i politicky nesmyslné.

A premiérovými slovy tak prezident „skutečně jen podněcuje napětí ve společnosti a pocity občanů, že je zpochybňován právní řád a rozhodnutí institucí právního státu“. Co k tomu dodat? Možná jen s Voskovcem a Werichem: „Zvolili jsme ho, abychom ho měli….“

Autor je komentátor Českého rozhlasu