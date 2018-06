Ve smečce, stejně jako v politice, vedle sebe dva alfasamci nemohou dlouho existovat. Ten kdo prohraje, musí odejít. A v podobné situaci je i naše republika. Proto si dovoluji tvrdit, že prezident Miloš Zeman není spojenec šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a z podstaty být nemůže. Jen se mu dočasně pan Babiš hodí jako figurka v jeho hře. Komentář Praha 12:34 6. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český prezident Miloš Zeman | Foto: Khalil Baalbaki

Je to samozřejmě moje spekulace, potvrdit či vyvrátit to může jen budoucnost.

Vynecháme-li možnost, že by pan prezident skončil v úřadě, situace je zřejmá: premiér Babiš prezidenta Zemana silně potřebuje, protože jen ten ho může jmenovat. Proto mu zatím vychází vstříc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Karel Hvížďala: Prezident není tvrdohlavý, je to hráč

Bude-li ale jmenován a získá-li důvěru, domnívám se, že by byl už do značné míry na prezidentovi nezávislý: s komunisty a SPD věří, že by byl neodvolatelný.

Jenže prezident Zeman by asi nejraději vládnul sám poloprezidentským způsobem hlavně kvůli zahraniční politice a premiér s vlastními ambicemi, který se potřebuje zbavit současného i budoucích možných trestních stíhání, který navíc má vlastní byznysové zájmy i v zahraničí, mu v tom vadí.

Jen dosavadní kroky premiéra mu v důsledku vyhovují: narušují dřívější pravidla a zvyklosti, v tom jsou oba pánové zajedno. Prezident toho využívá, proto ho znovu jmenuje premiérem ještě před výsledkem referenda v ČSSD, ale nedělá to z tvrdohlavosti.

Proces odcházení bude dlouhý

Podobně využívá prezident ze stejného důvodu SPD, která bude ANO diskreditovat. Jestliže ale sociální demokraté budou rozpolceni nebo jestli dokonce koalici s ANO odmítnou, ČSSD bude marginalizována, a tím si prezident potvrdí svou genialitu: jen za něj byli sociální demokraté na vrcholu.

A zároveň panu Babišovi nezbude nic jiného než spolupracovat s komunisty a hnutím SPD, které samo ministerstvo vnitra v uniklé zprávě považuje za nebezpečnější, než jsou tradiční extremistické strany.

To ale přesto s protahovanou neschopností sestavit vládu donutí ANO k přímé či alespoň zjevnější spolupráci s SPD, a tím u veřejnosti začne pan Babiš ztrácet: protestní manifestace budou sílit a on vládu nemusí sestavit do konce června, jak o tom stále hovoří. Bude se muset spokojit jen se změnami ve státní správě.

Prezident si s ním bude moci dál pohrávat. A i když by vládu sestavil a získal důvěru za pomocí SPD, nejspíš by se začalo rozkládat ANO zevnitř, protože i pro některé členy hnutí, kteří podnikají, v referendu o vystoupení z EU, které bude prosazovat SPD, uvidí ohrožení svých zájmů a vláda by mohla být oslabena či padnout.

Třetí jmenování premiéra pak by měl učinit předseda Poslanecké sněmovny, který by si jen těžko asi dovolil jmenovat opět pana Babiše, a i kdyby tak učinil, situace by se mohla opakovat, a tím by se ANO dostalo na tobogán smrti.

Prezident Zeman by s premiérem Babišem mohl ještě snadněji manipulovat či jmenovat dočasně úřednickou vládu. Proces odcházení může trvat dlouho, zvláště když prezident je proti předčasným volbám.