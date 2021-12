Jde o Lipavského, nebo spíš o Blažka?

Kdyby se na vysokých školách vyučovala praktická politika, byl by Miloš Zeman prvním profesorem oboru. Nemám pochyb o tom, že poté, co pětikoalice vyhrála volby a má ve sněmovně 108 hlasů, měl být Petr Fiala (ODS) neprodleně jmenován premiérem a pak na jeho návrh všichni ministři. V covidové, energetické a rozpočtové krizi je to navíc kromě ústavní i morální povinnost vůči těžce zkoušené zemi a jejím obyvatelům. Komentář Praha 18:56 9. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Avšak když si odmyslím výše řečené, představuje se Zeman jako velmi dobrý šachový hráč. Nezáleží mu na ničem jiném než na výhře v rozehrané partii. V konkrétní situaci to znamená zpochybnění jednoho ministerského adepta, k němuž má tak silné výhrady, že „přes ně vlak nejede“, jak řekl Fialovi.

Zeman si vedle schůzek se všemi kandidáty vymínil i to, že nikdo neprozradí, o koho jde. Díky tomu se rozjela celonárodní diskuze na téma, kdo je terčem jeho nevole. Mikuláš Bek? Helena Langšádlová? Jan Lipavský? Každý z nich dostal jaksi předem na čelo cejch.

O znamení zla přitom nestojí ani jeden z navržených členů vlády. Ba naopak, rádi by se hřáli ve stařešinově přízni. Rozprávějí s ním před hradním akváriem o svých plánech a poté novinářům sdělují, jak úžasný má přehled a detailní znalosti o daném resortu. Nebo někdo pochybuje, že se vyzná v digitálních úložištích a systému onkologické péče stejně jako ve školním testování nebo podpoře živého umění?

Zemanův varovný výstřel

Na svém twitteru to trefně pojmenoval Miroslav Kalousek, který napsal: „Miloš Zeman si přeje, abychom my, voliči demokratických stran, byli roztrpčeni a podpora našim favoritům klesala. Daří se mu to skvěle. Ne proto, že by byl geniální, nebo my příliš netrpěliví. To jenom naši favorité jsou vůči němu tak submisivní, až se za to jako jejich voliči stydíme.“

A vskutku. Občané na to zírají v němém úžasu a preference budoucích vládních stran klesají, zatímco procenta hnutí ANO podle průzkumu Medianu utěšeně rostou.

Hrad v úterý pustil prostřednictvím Frekvence 1 do oběhu informaci, že prezident doporučil Janu Lipavskému, aby se kandidatury na ministra zahraničí vzdal. Nikdo to nepotvrdil, ale všichni už vědí. Zeman ho označil za nechtěného, a to je silný varovný výstřel. Možná mu vůbec nejde o jeho nejmenování. Postačí, když řekne, že byl od počátku proti. Jakékoli zaváhání, chybný krok, nejistota nebo doutnající konflikt pak pro něj budou vítanou záminkou k roční válce s šéfem Černínského paláce.

Během Zemanových hrátek s mladým pirátským aspirantem jaksi zapadlo, že hradní pán je naopak velmi spokojen se vším, co pochází z dílny ODS. S programem, ale i kandidáty. S málokým by si mohl notovat víc než s Janou Černochovou na obraně. Tedy vyjma Pavla Blažka na spravedlnosti.

Vrabci si cvrlikají, že Blažek společně s kancléřem Vratislavem Mynářem mají pevně v rukou celé přebírání moci a další důležité kroky. Je to totiž Blažek, kdo bude mít pod sebou státní zástupce a do určité míry i soudce. A jsou tu kauzy, na nichž má Zemanova kamarila velký zájem. Dotace pro Mynářův areál v Osvětimanech, cinknuté zakázky v Lesní oboře Lány, koneckonců Čapí hnízdo. Petr Fiala prohlásil, že neochvějně stojí za Lipavským i za Blažkem. Snad ví, komu kryje záda.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku