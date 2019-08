V úterý bude stvrzeno další vítězství Zemana nad ČSSD

V ten moment se stane ministrem kultury člověk, který se této oblasti nikdy systematicky nevěnoval. Zároveň dával najevo nespokojenost se vstupem sociální demokracie do vlády s trestně stíhaným premiérem.

Nejenom z tohoto důvodu neměl zrovna dobré vztahy s Andrejem Babišem. Figuroval na seznamu zrádců, kteří v parlamentní volbě v roce 2003 nepodpořili Miloše Zemana při jeho snaze stát se prezidentem republiky. Nejenom z tohoto důvodu je jeho vztah s hlavou státu poměrně komplikovaný.

Přesto stačí zhruba týden k tomu, aby Lubomír Zaorálek poměrně bez problémů zamířil do vedení resortu kultury. Michalu Šmardovi se to nepodařilo ani za téměř čtvrt roku. Cestu do ministerského křesla mu přehradily výhrady týkající se především toho, že není odborníkem na oblast kultury a že kritizuje vládu Andreje Babiše.

Přitom jako úspěšný komunální politik byl Šmarda ještě nedávno dáván Milošem Zemanem za příklad nadějné budoucnosti sociální demokracie. Lubomír Zaorálek byl naopak pokládán za muže minulosti, který nesl svůj podíl viny na propadu strany téměř na hranu volitelnosti. Jak se ukazuje, v krizi kolem ministerstva kultury nešlo o konkrétní osoby.

Primáš Miloš Zeman

Byli jsme svědky dalšího dílu podivného souboje Miloše Zemana se sociální demokracií, jehož výsledkem je neustále klesající prestiž této strany v očích veřejnosti a tím i voličů. Po jednotlivých bitvách, ze kterých většinou vychází vítězně současný prezident, se zdá, že pokoření ČSSD nemůže být větší. Následující souboje názorně dokazují, že může.

Aktuální rozložení sil v Poslanecké sněmovně, pragmatické spojenectví prezidenta s premiérem, hradní kolona uvnitř sociální demokracie, to všechno jsou okolnosti, které utvářejí silnou pozici Miloše Zemana. Ten ji využívá k prosazování nejrůznějších zájmů.

Jedním z nich je umravňování ČSSD v momentu, kdy jedná v rozporu s představou hlavy státu. Přesně k tomu došlo v momentu odvolání Antonína Staňka z postu ministra kultury. Sociální demokraté si přitom počínali politicky neobratně a pro prezidenta nebylo příliš těžké dostat je do pozice, ze které nešlo se ctí uniknout.

Proto nyní nemusí Miloš Zeman výměnu ministra kultury už zbytečně protahovat. Proto může být poměrně rychle jmenován Lubomír Zaorálek. Vládní krize tím v úterý skončí. Ne však definitivně. Spíše dříve než později se v ní sociální demokraté ocitnou znovu. Je prakticky jisté, že v ní budou opět hrát druhé housle v partu, ve kterém bude primášem Miloš Zeman.

