Silvestrovští proroci a jiné úkazy

Poslední týden v roce jsme v naší západní civilizaci slavili Vánoce, svátky klidu a míru. Papež František ve svém tradičním poselství zdůraznil, že bratrské soužití lidí různých národů, kultur a náboženství je prostě důležité a vybídl lidi na celém světě, aby rozmanitost vnímali jako zdroj obohacení a ne jako nebezpečí. S už tradičním poselstvím přišel i český prezident Miloš Zeman. Komentář Praha 6:15 30. prosince 2018

Na Vánoce připojil prosbu k nám, svým spoluobčanům, abychom si vážili lidí, kteří v životě něco dokázali, a s úctou přijali jejich rady, a naopak ignorovali radílky, kteří sami v životě nedokázali nic.

Možná stojí za připomenutí, že právě o Vánocích si v naší civilizaci připomínáme narození člověka, který za svého života vlastně jen chodil krajem a radil lidem, jak mají žít, nestal se žádným úspěšným politickým vůdcem ani nevybudoval firmu, shromáždil pouhých dvanáct učedníků, z nichž ho jeden ještě nakonec zradil, a nakonec jako zločinec potupně zemřel na kříži s trnovou korunou, která měla připomínat jeho zdánlivý životní neúspěch, naraženou na hlavě. Říkali mu Ježíš Kristus a na jeho myšlenkách stojí křesťanské základy naší civilizace.

A že vlastně ve stejném regionu se o pár století později narodil jiný člověk, úspěšný obchodník, který v čele armády svých stoupenců vyhrával bitvy a stal se respektovaným politickým vůdcem. Jmenoval se Mohamed a je zakladatelem islámu. Je to volba každého, ale myslím, že bychom měli spíše naslouchat tomu za života neúspěšnému „radílkovi“.

Ať umíme používat hlavu

Miloš Zeman opustil tradici novoročních projevů svých předchůdců, ale v jeho letošním poselství nechyběl ani silvestrovský prvek. Nepřímo zkritizoval varování tajných služeb před ruskými a zvláště čínskými špiony, protože prý ti, kdo nás neustále varují před špiony, z nás dělají nesvéprávné a manipulovatelné bytosti, které se nedokážou samy ubránit.

Pozoruhodná myšlenka, i mnohé naše firmy mají své zkušenosti s tím, jak se zrovna Čína staví k duševnímu vlastnictví, a nějak se ubránit nedokázaly. Většinou jsou nesvéprávní spíše ti, kdo varování odborníků nevěří, třeba varování před tím, že dotýkati se drátů i na zem spadlých je životu nebezpečné.

A jak nesvéprávně nás ostatně vnímají v Pekingu, jsme se mohli poučit z vyjádření čínského ambasadora v Praze ke schůzce, kterou si před Vánoci vydupal na premiéru Babišovi.

Čínský pohled na Česko

Praví se v něm, že „čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí“, přičemž onou chybou má být varování českých úřadů před bezpečnostním rizikem, které pro nás může představovat produkce dvou velkých čínských firem, a které vnímají nejen naše úřady, ale také třeba úřady americké či australské, nebo například britský ministr obrany.

Vypadá to ale, že čínský velvyslanec naši republiku už považuje za jakousi kolonii Říše středu, které je potřeba říci, co se má a co se nemá. Velvyslancova slova premiéra Babiše poněkud zarazila, Českému rozhlasu napsal, že neví, o čem ambasador mluví. My bohužel ano, a není to hezké.

V Rusku mají Vánoce podle pravoslavného kalendáře ještě před sebou, ale prezident Putin nezapomněl na dárek Západu – o svátcích nechal vyzkoušet novou hypersonickou mezikontinentální raketu, proti které podle něho není obrany. Ať žijí svátky míru!

„Je načase začít používat hlavu“ - oznámil americký prezident Trump v Iráku, kde nedopatřením odhalil identitu příslušníků amerických tajných speciálních jednotek.

Předtím Trump ochromil činnost značné části své administrativy, která nemá peníze, protože si Trump chce za každou cenu na Kongresu vynutit stavbu zdi na hranici s Mexikem. Americké burzy zažily nejhorší den za poslední desetiletí, ekonomika země se otřásla.

Ať hlavu umíme používat, ať ji používají i ti, kdo vládnou, a ať ten příští rok je lepší, než ten končící, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu Petr Schwarz.