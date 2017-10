Miloš Zeman: favorit

Prezidentské volby jsou nyní logicky ve stínu voleb sněmovních, to ale neznamená, že se kolem volby hlavy státu nedějí podstatné věci. Objevili se noví zajímaví kandidáti, podle průzkumů i podle sázkových kanceláří dochází k zajímavým posunům. Není na škodu udělat mezisoučet. Komentář Praha 11:22 7. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman v Poslanecké sněmovně | Foto: Filip Jandourek

Za pozornost stojí vývoj podpory kandidátů. Podle průzkumu společnosti Median by Miloš Zeman měl nyní s obhajobou vážný problém. Roste prý počet voličů, kteří ho považují za nepřijatelného kandidáta. V hypotetickém druhém kole by sice dokázal těsně porazit Michala Horáčka, ovšem s Jiřím Drahošem by současná hlava státu podle Medianu prohrála v poměru 45:55.

Petr Honzejk: Miloš Zeman je stále favoritem prezidentských voleb. Navzdory průzkumům i novým kandidátům

Jenže než začnou odpůrci Miloše Zemana slavit, je potřeba jim říci, že jiné průzkumy naznačují něco poněkud jiného. Šetření CVVM dospělo k závěru, že Miloš Zeman naopak v poslední době získává zpět důvěru veřejnosti – nyní mu důvěřuje 51 procent Čechů. Je samozřejmě možné, že jsou mezi nimi i ti, kteří k volbám nechodí. Ale stejně trend zaznamenaný CVVM není možné jen tak přejít mávnutím ruky.

Situaci mohou zamíchat i další kandidáti. Nejzajímavějším nováčkem v soutěži je bezesporu bývalý velvyslanec ve Francii a dlouholetý spolupracovník Václava Havla Pavel Fischer. Z hlediska kompetencí je pravděpodobně nejkvalitnější ze všech kandidátů.

Je inteligentní, kultivovaný, zkušený v domácí i zahraniční politice, hovoří několika jazyky, v Evropě se nikomu nemusí představovat. Nepochybně by dokázal prezidentský mandát využít ku prospěchu celého Česka. Fischerovy šance jsou ovšem v podmínkách přímé volby pramalé, zatím ho takřka nikdo nezná a za tři měsíce se dá tento handicap dohnat jen stěží.

Jaroslav Kubera (ODS) | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK

Cit pro timing a dobrý finiš

Za pozornost stojí i další jméno. S velkou pravděpodobností se do souboje brzy přihlásí senátor ODS, dlouholetý starosta Teplic a známý provokatér Jaroslav Kubera. Ten jistě o voliče úplnou nouzi mít nebude – zhruba desetiprocentní podpora ODS jako strany je pro něj solidní základ.

Na postup do druhého kola to sice nevypadá, ale lze si představit i situaci, kdy Pavel Fischer odebere pár procent hlasů Michalu Horáčkovi i Jiřímu Drahošovi a Kubera může být pro dvojici dosavadních hlavních vyzyvatelů Miloše Zemana rovnocenným soupeřem. Pokud by se přeci jen dostal do druhého kola, udělalo by to náramnou radost Miloši Zemanovi – Kubera by pro něj byl nejsnazším soupeřem.

Proměnných je mnoho, výsledek těžko odhadovat. Ale právě proto není možné Miloše Zemana odepisovat. Do voleb je ještě relativně daleko a Zeman už několikrát dokázal že má - řečeno sportovní terminologií - cit pro timing a také dobrý finiš. Pokud ho nezradí zdraví, což nyní nevypadá, je nutné s ním počítat.