Beztrestné lhaní aneb Zeman se nechová jako gentleman

Mýlit se je lidské. Člověk by si svoji chybu měl uvědomit a měl by se za ni omluvit. A neměl by s tím příliš otálet. Alespoň ne od chvíle, kdy je naprosto zřejmé, že se omylu dopustil. Tím spíš, když s jeho pomocí mohl někoho poškodit.

Komentář Praha 12:57 7. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít