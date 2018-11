Náš prezident se s tím v Izraeli nemazal

Náš prezident si v Izraeli vyměnil s židovskými politiky řadu komplimentů, řekl i to, co se z taktických důvodů běžně neříká a určitě udělal dobrý dojem na židovské poslance. Ti arabští věděli, co Miloš Zeman řekne, a raději si ho neposlechli.

Komentář Praha 7:00 29. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít