Svět podle českého a maďarského prezidenta

Český prezident Zeman si se svým maďarským protějškem Jánosem Áderem náramně notoval. Idylku dvou státníků z méně než více významných zemí Evropské unie nenarušily žádné obavy z případného dopadu jejich shody na vnímání obou zemí v zahraničí. Ani skutečnost, že prezidenti Áder i Zeman mají v zahraniční politice především ceremoniální roli. Komentář Praha 14:35 7. prosince 2017

Slyšeli jsme tedy řadu politických prohlášení, která nejsou nijak nová. V první řadě oba ocenili ekonomickou spolupráci České republiky a Maďarska. V tomto bodě vládl oprávněný optimismus, protože obě země jsou si vzájemně významní partneři. Za delší konec ale tahá spíše česká strana, protože s maďarskou ji pojí kladné saldo obchodní bilance.

To znamená, že Maďaři více dovážejí z České republiky, než do ní vyvážejí, čímž přispívají k světlým zítřkům českých exportérů a jejich zaměstnanců. Na druhou stranu ovšem proudí řada českých turistů, které do Uher lákají třeba místní lázně a horké prameny nebo Balaton a krásy Budapešti i maďarského venkova.

A tak maďarský prezident ocenil, že Česká republika je na krásném čtvrtém místě co do počtu turistů. K bramborové medaili za turismus přidal sedmé místo v pořadí důležitosti obchodních partnerů Maďarska. Summa summarum se dá říci, že obě země jsou si sice ne nejdůležitějším, ale poměrně významnými partnery, kterým prospívají vzájemné historické vazby i jednotný evropský trh.

Neplnění rozhodnutí o migračních kvótách

Možná i právě proto, že obě země jsou členy Evropské unie a zároveň členy spolku, z jehož rozpočtu čerpají peníze coby čistí příjemci, cítili oba prezidenti potřebu vyjádřit se i k zahraniční politice. Dozvěděli jsme se tak například, že země visegrádské čtyřky mají více spolupracovat, protože je spolupráce činí významnějšími.

Což je zajímavá úvaha, protože například Slováci se od V4 distancují, kdekoliv a jakkoliv mohou. Vzhledem k prohlášením designovaného českého premiéra Andreje Babiše, že je údajně proevropský, není jistá ani budoucí spolupráce České republiky s Polskem a Maďarskem. Varšava i Budapešť jsou totiž skoro každý den ve sporu s evropskými institucemi i velkou částí unijních států.

Další tradiční písnička se hrála podle not odporu k platným a schváleným migračním kvótám. Slova obehraného hitu tančila kolem výrazů jako vměšování, ohrožení suverenity a ostraha schengenských hranic. Na což mají oba prezidenti nezadatelné právo, stejně jako obě vlády a koneckonců také občané. Jen je k zamyšlení, jak vše vypadá zvenčí.

Protože silná vyjádření zazněla v předvečer jednání v Bruselu, na němž se rozhodlo, že na tři země z V4 podá Evropská komise žalobu k Evropskému soudnímu dvoru právě za neplnění rozhodnutí o migračních kvótách.

V případě prohry by eventuální tučná pokuta musela zkřivit úsměv všem, kteří se těší z momentální prosperity v České republice i Maďarsku.