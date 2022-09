Zemanova pomstychtivost opět vzplála zničujícím plamenem

To může znít jako srozumitelné zdůvodnění poté, co paní Parkanová, obviněná z předraženého nákupu armádních letadel, byla po deseti letech soudního líčení osvobozena a ministerstvo spravedlnosti se jí omluvilo a vyplatilo odškodné půldruhého milionu korun.

Hrad ale už nesdělil, v čem spočíval Bodlákův podíl v této kauze. Bodlák pro Radiožurnál svou roli upřesnil s tím, že jako ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality schválil obžalobu. Celý případ od vznesení obvinění po soudní verdikt ale dozoroval jiný státní zástupce.

Každopádně, pokud Miloš Zeman jako důvod nejmenování soudcem uvádí jednu kauzu z dvacetileté profesní dráhy Marka Bodláka, těžko to vnímat jako zákonné odůvodnění.

Bodlák coby nadřízený dozorujícího žalobce si zřejmě v některých momentech případu mohl počínat důsledněji. Ale neexistují žádné důkazy o frapantním porušení zákona nebo povinností, které by vedly k vyvození Bodlákovy kárné odpovědnosti.

A když zároveň doktor Bodlák splňuje všechny požadavky, které zákon vyžaduje pro jmenování soudce? Pak Zemanovo odmítnutí soudcem ho jmenovat mnohem více působí jako svévole monarchy než jako obhajitelný postup nejvyššího úředníka státu.

Prezidentova pomsta

V posledních měsících jsme ovšem mohli zaznamenat případy, ve kterých žalobce Bodlák sehrál podstatnější roli než v kauze Parkanová.

Za jeho dozoru vyrazili policisté na Hrad, aby prověřili, kdo a jak nakládal s tajným dokumentem o tom, že za výbuchy ve Vrběticích stojí agenti ruské vojenské rozvědky. Kriminalisté ale zjistili, že tato zpráva určená do rukou prezidenta byla za podivných okolností skartována.

Bodlák také prověřoval trestní oznámení Miloše Zemana týkající se podezření z „trestného činu sabotáže“. Zeman vyrukoval s divokou spekulací, že v době jeho loňské hospitalizace se ho lékaři a doktoři pokusili zbavit pravomocí, když zveřejnili informace o jeho zdravotním stavu.

Minulý měsíc ovšem Marek Bodlák prezidentovo podání odložil s tím, že se v daném případě nemůže jednat o spáchání zločinu sabotáže.

A do třetice: Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality, vedený Markem Bodlákem, dozoroval případy týkající se kriminální činnosti v Lesní správě Lány, ve kterých byl odsouzen na tři roky natvrdo šéf lánské obory Miloš Balák. Jemuž ovšem pouhé dva dny po vynesení rozsudku Miloš Zeman udělil amnestii.

Co tedy bylo tím důvodem, proč prezident odmítl jmenovat Marka Bodláka soudcem? Že by vskutku Zemanovo rozhořčení nad případem Parkanová, který označil za ostudu české justice? To nezní uvěřitelně od hlavy státu, která neváhá šokující amnestií hradnímu kumpánovi zasadit ránu nezávislému fungování justice a ústavnímu principu rovnosti před zákonem.

Mnohem autentičtější je Zemanova umanutost pomstou, prolínající celou jeho politickou kariérou. A tam také hledejme příčinu rozplynutí Bodlákova snu o soudcovském taláru.

