Prezidentova žízeň na Senát neuhašena

Vyhlíželo to tehdy v neděli 10. října loňského roku vrcholně dramaticky. Tedy na veřejnost proniklé záběry – i když eticky sporné – z transportu zcela bezvládné hlavy státu do útrob střešovického špitálu. A že jde o vrcholně vážný stav, plynulo v dalších dnech a týdnech z vyjádření příslušných lékařů, včetně ředitele Ústřední vojenské nemocnice.

A bylo ovšem bezprostředně po všeobecných volbách, tedy ve chvíli prezidentova chef-d'oeuvre, když zásadními rozhodnutími určuje další politický život země. Především jmenováním premiéra. Čas sice běžel, ale jako by se zastavil. A medicínské kapacity se zdráhaly prognóz.

Do očí bijící bylo přitom napůl komické, napůl až tragické, nebo spíš cynické, šolíchání ze strany prezidentské kanceláře. Která se tvářila, že skoro o nic nejde, prezident je prostě přechodně indisponován.

Zemanův mluvčí – to je asi jeho vůbec vrcholný výkon – dokonce občany informoval, že hlava státu na jednotce intenzivní péče a zapojena na přístroje pojedla meruňkové buchty a objednala si vinnou klobásu s kaší.

A když předseda Senátu (sněmovna byla před volbami rozpuštěna a nová zatím neustavena) vznesl k vedení ÚVN dotaz, jestli je prezident schopen vykonávat své povinnosti, dostal odpověď, že v dané chvíli nikoli. S velmi opatrným dodatkem: a dál je to krajně nejisté.

Kancléř Mynář to ale ignoroval a dál vodil za zesláblým pacientem zadními vrátky návštěvy (mimochodem často bez proticovidových roušek), podle svého výběru. Ty pak měly potvrzovat, že je prezident ve skutečnosti skoro jura. Zatímco senátoři počali uvažovat, jestli nebude nutná aktivizace ústavního článku 66, tedy převedení některých pravomocí na šéfy Senátu a vlády. Které by se prezidentovi při zlepšeném stavu samozřejmě naplno vrátily.

Vrátí Zeman úder?

Než Zeman po skoro šesti týdnech nemocnici opustil, bylo už známo, že Babišovi nezbylo než couvnout do opozice, a Zemanovi tedy nic jiného než jmenovat Fialu premiérem. Když nad ním nadto visela ona damoklovská šestašedesátka.

Do jaké míry mu šla na nervy ještě ve Střešovicích, nevíme. Ale když se po čase k tématu ozval, bylo znát, že by to Senátu s chutí vrátil. Kdyby ovšem bylo jak. Kancelář se před prázdninami zmohla akorát na podnět k prošetření, jestli se Senát na podzim nedopustil sabotáže. To vyhlíželo absurdně a jen málokoho nenapadlo, že jestli někdo něco sabotoval, byla to prezidentská kancelář.

Váhu věci nedodal ani ministr spravedlnosti Blažek, do jehož rukou prezident lejstra slavnostně odevzdal. A on je ovšem velmi vlažně předal Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. Výsledek mu musel být předem jasný. Podezření také bylo tento týden označeno za nedůvodné. A těžko se na tom něco změní. Tady Miloš Zeman žízeň zřejmě neuhasí.

A jeho nejbližší spolupracovníci rovněž ne. Ale zrovna jejich počínání vloni na podzim se ještě může stát předmětem šetření. A dost možná pro změnu důvodného.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.