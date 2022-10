Miloš Zeman rozdal svá poslední vyznamenání v úřadu prezidenta a dlouhá řada lidí si upřímně oddechla, že tato často velmi samolibá show se už nikdy nebude opakovat. Nejen že Miloš Zeman za deset let nepronesl ke svátku 28. října jediný inspirativní a zapamatovatelný projev, ke všemu vyznamenal desítky svých blízkých – názorově, politicky, kulturně i vkusově, přičemž často vybral lidi, jejichž společenský kredit byl dosti kontroverzní. Komentář Praha 15:41 31. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Letošní poslední ročník nevyjímaje. Státní vyznamenání však nejsou prezidentova vyznamenání. Zákon jasně říká, že to jsou medaile od státu, tedy že vyznamenává suverén, české politické společenství, které reprezentuje prezident.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Fischer: Premiérovy medaile pro prezidenta

A protože prezident z Ústavy neodpovídá nikomu, je u státních vyznamenání nutný i podpis premiéra, který za řády a medaile přebírá politickou odpovědnost za celou vládu.

Premiér Petr Fiala (ODS) se svěřil, že při kontrasignaci Zemanových návrhů měl leckdy těžké pero, ale nakonec podepsal všechny.

Převzal tedy plnou odpovědnost i za vyznamenání kontroverzního teplického developera Jaroslava Třešňáka, sponzora Zemanových politických přátel, nebo za medaili pro právníka Miroslava Janstu, který byl prověřován policií v některých kauzách minulých let.

Petr Fiala se také podepsal pod vyznamenání senátora ODS a starosty v Hluboké nad Vltavou Tomáše Jirsy, který se dokonce dostal do slavnostní řeči prezidenta, a to jako příklad člověka, který se nebojí říkat nepříjemné pravdy, například kritizovat bezzásahové zóny v národních parcích, které jsou podle Zemana příčinou požáru v Českém Švýcarsku.

Medaile za shodu názorů

Prezident udělil vyznamenání na základě názorové blízkosti v jedné komplexní odborné otázce, které se vědecky nevěnuje ani Miloš Zeman ani Tomáš Jirsa. Prostě si to (oba) myslí, je to proti modernímu ekologickému myšlení, a to úplně na medaili stačí.

Na podobném „odborném“ základě obdržela medaili řada mediálních figur, které prostě jen sdílely názory Miloše Zemana, což bylo, jak usoudil prezident i tehdejší premiér Babiš, hodné vyznamenání.

DOKUMENT: ,Oceňujeme ty, kdo sami zachránili lidské životy.‘ Přečtěte si projev prezidenta Zemana Číst článek

Každý asi pochopí, že premiér jen stěží mohl nepodepsat ocenění senátora ze své vlastní strany, přesto je to na pováženou – opravdu to bylo pro udržení stability české politiky do odchodu Zemana ze scény nutné.

Premiér Petr Fiala možná až příliš lehce zachází s odpovědností, kterou v této oblasti má. Snižuje to hodnotu vyznamenání pro všechny bojovníky a vynikající odborníky, kteří si svůj řád od společnosti naprosto zaslouží; zlehčuje to význam celé slavnostní ceremonie.

Řád by pak mohl dostat každý, kdo popírá globální změnu klimatu nebo fakt, že výfukové plyny škodí lidskému zdraví, případně že očkování proti covidu-19 je cílené odebírání svobody za účelem ovládnutí lidských bytostí prostřednictvím čipu. Medaile za shodu názoru s prezidentem je až feudální perverze moci.

Na Petru Fialovi byl sympatický důraz na racionalitu, včetně té vědecké, a také na tradiční hodnoty. Snad se i k němu s plnou medailovou odpovědností opět vrátí s novou hlavou státu.

Autor je komentátor časopisu Euro