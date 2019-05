Porušuje prezident Miloš Zeman hrubě ústavu tím, že si ji vykládá tak, jak sám uzná za vhodné? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Právníci naklonění Hradu tvrdí, že se hlava státu pohybuje v ústavou daných mantinelech. Podle prezidentových odpůrců je naopak překračuje. Komentář Praha 12:14 3. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český prezident Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Senátor Václav Láska mu takovýchto přešlapů napočítal hned čtyřiadvacet. Patří k nim například jmenování Rusnokovy vlády, jejíž složení vůbec nebralo ohled na rozložení sil ve sněmovně a na názor stran v ní zastoupených. Prezident si najmenoval de facto svůj kabinet a potom zkusil, zda mu ho poslanci posvětí. Podle očekávání takováto vláda důvěru nezískala.

Petr Hartman: Zemanovy ústavní hříchy soud nerozhřeší

Dalším Zemanovým hříchem podle Václava Lásky je pohrávání si s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Ten počítal s tím, že podá-li demisi, bude to znamenat konec celé jeho vlády. V kontextu ústavy je to považováno za samozřejmé. Miloš Zeman si to nemyslí. Alespoň to dával svými výroky najevo.

Různých sporných situací, kdy Miloš Zeman vybočil z ústavních zvyklostí, by šlo uvést ještě hodně. Týkaly by se i zahraniční politiky, nebo bezpečnostní situace této země. O tom, zda na některé z nich lze pohlížet jako na hrubé porušení ústavy, může autoritativně rozhodnout pouze Ústavní soud.

Musí k tomu dostat nějaký podnět. Nemůže ho podat senátor Láska ani někdo z řad právníků či Zemanových odpůrců. V této oblasti je jakékoli ohýbání ústavy dopředu vyloučeno. Její text zní jasně a jednoznačně.

Nereálné tři pětiny

K Ústavnímu soudu by musela dorazit ústavní žaloba. Tu by musela předtím schválit třípětinová většina přítomných senátorů a třípětinová většina ze všech poslanců.

V tuto chvíli je dokument připravený. Jeho posunutí k Ústavnímu soudu brání zdánlivá maličkost. Získat pro něj v parlamentu dostatek hlasů. Jistých je zatím šest z řad senátorů. Právě tolik členů má klub s názvem Senátor 21. Patří do něj i Václav Láska, který Zemanovy prohřešky zmapoval a ve spolupráci s kolegy z klubu i sepsal. U toho patrně zůstane.

Není pravděpodobné, že by se v dolní parlamentní komoře našlo 120 poslanců, kteří by byli ochotni žalobu na prezidenta podpořit. Rovněž nelze očekávat, že si Miloš Zeman přestane vykládat Ústavu tak, jak sám uzná za vhodné. Ví totiž, že reálně neexistuje síla, která by mu v tom mohla zabránit. Připomínání jeho ústavních hříchů a jejich sepsání ho od toho nemůže odradit.