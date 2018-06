Páni prezidenti radí, jak na to

Teď vám řeknu něco, co vás rozčílí. Když mám málo peněz, víte, co udělám? Vezmu si druhé zaměstnání jako lidé v celé řadě zemí světa. Když to řeknu tady v České republice, tak mě bude každý považovat za nemorálního nebo ještě hůř... Ale takovej mladej Američan to bere jako něco naprosto normálního.

Ano, měli bychom udělat flexibilnější částečné úvazky. Měli bychom udělat startovací byty pro mladé. Ale zatím nejsou. Tak, milí učitelé, lékaři, sestry, hasiči – šup ze šichty do druhé práce. Nezaměstnanost je nízká, míst je spousta a za pokladnami nedávno zvedali mzdy.

Že pro vás nemusí být lehké kvůli barvě pleti nebo jménu najít vůbec jednu práci? Že kvůli exekuci, kterou má v Česku na krku každý desátý dospělý, se vám nevyplatí do nějaké práce vůbec jít a celkově se ze svých dluhů už nejspíš nikdy nevyhrabete?

Nuže, lidé v ubytovnách, kteří se někdy, promiňte mi ta slova, povalujete celý den a dáváte špatný příklad svým dětem, měli byste zdvihnout zadek a jít pracovat. Slibuji vám, že bych to nikdy neřekl, pokud by byla vysoká nezaměstnanost.

A vůbec, víte co? Mzdy jsou takové, jaké jsou. Vyšší si vlastně ani nezasloužíte. V Německu je mají – ale podívejte se, jaká je tam produktivita.

Že to všechno tak nějak padá na vás? Uznejte, že je to nejlepší řešení. Pokud jsou nízké mzdy, drahé bydlení a dluhy pouze vaší chybou, nedostatkem vaší snahy, není potřeba nic řešit. Systém je v pořádku a svět je krásný.

Tak se usmějte a jděte makat.

S láskou, vaši prezidenti

PS: A to s tím vlastním bydlením, to si taky nějak moc fetišizujete, to není žádný lidský právo. Tak se podívejte, jak to mají v Německu: žijí v nájmech. Že nájem třípokojáku v Praze stojí celou jednu výplatu? Tak postupujte podle rady výše.

S pozdravem se přidává, váš Jiří Rusnok

„Tak za prvé já jsem podporoval například startovací byty pro mladá manželství. Podporuji sociální bydlení. Za velmi přísných podmínek, aby to nebyly zase jenom nové ubytovny. Ale teď řeknu něco, co rozčílí nejenom vás, ale zejména vaše diváky. Milí diváci televize Barrandov. Když mám málo peněz, víte, co udělám? Vezmu si druhé zaměstnání, takzvaný second job. A je poměrně vysoké procento zejména mladých lidí, kteří mají dvě zaměstnání a tímto způsobem zvyšují svojí životní úroveň. Když to řeknu tady v České republice, pane Soukupe, tak mě bude každý považovat za řekněme nemorálního nebo ještě hůř, ale takovej mladej Američan, ten to bere, a nejenom, i Západoevropan. Ten to bere jako něco naprosto normálního.“ Miloš Zeman, TV Barrandov, 14.6.2018

„Jinými slovy, lidé v ubytovnách, kteří se někdy, promiňte mi ta slova, povalují celý den a dávají špatný příklad svým dětem, protože ty pak absentují ve školní docházce, by měli zdvihnout zadek a jít pracovat.“ Miloš Zeman, návštěva Ústeckého kraje, 19.6.2018

„Podle bývalého prezidenta Václava Klause si však Češi větší mzdy zatím nezaslouží, finanční ohodnocení je podle něj „takové, jaké je“. Uvedl to na ekonomickém semináři s názvem Jsou u nás mzdy opravdu nepřirozeně nízké, který pořádal Institut Václava Klause.“ Deník E15, 14.6.2018

„U nás panuje určitá fetišizace vlastnického bydlení a představa, že je to téměř lidské právo. Tak to není. V Německu ve vlastním bydlí ani ne polovina lidí.“ Jiří Rusnok, ČRo Plus, 11.6.2018

Všechny výroky, kterými byl komentář inspirován, zazněly v průběhu posledních dvou týdnů.