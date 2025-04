Minimální důstojná mzda dává zpětnou vazbu nízké příjmové realitě v Česku

Jako každý rok i letos máme možnost sledovat, jak se minimální důstojná mzda vzdaluje příjmové realitě českých domácností. Platforma pro minimální důstojnou mzdu, nezávislý panel expertů, vyčíslila, že pro rok 2024 byla tato částka 45 865 Kč hrubého. V Praze a Brně, kde je bydlení dražší, dosáhla dokonce 53 953 Kč. V loňském roce na ni přitom nedosáhlo 2,5 milionu pracujících a hned tři čtvrtiny lidí, kteří spadají pod její hranicí, jsou ženy. Komentář Praha 6:29 29. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na minimální důstojnou mzdu nedosáhne celých 63 procent zaměstnanců v Česku (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Co se termínem minimální důstojné mzdy označuje? Minimální důstojná mzda je odměna za práci za běžnou pracovní dobu, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu, který je většinou společnosti vnímaný jako určitý základní standard.

V zásadě by tato částka měla pokrývat náklady na stravu a bydlení, ošacení, dopravu, zdravotní péči, vzdělání a volný čas a zaplatit další důležité potřeby včetně úspor pro případ neočekávaných okolností a umožnit lidem žít ve zcela základních parametrech běžný, důstojný život.

Bydlení...

Tématem letošního expertního zkoumání byly výdaje na bydlení. To hraje ve výdajích domácností zcela zásadní roli: Nacházíme se už několikátý rok uprostřed krize bydlení, zdražuje jak to vlastnické, tak to nájemní.

Platforma pro minimální důstojnou mzdu uvádí, že na nájemní bydlení musí spoléhat stále více mladých lidí, kteří nepatří k nadprůměrně vydělávajícím. V nájmu žijí přibližně dvě třetiny domácností s osobou do 35 let v čele.

Podíl rodin s dětmi do deseti let žijících v nájmu narostl za posledních pět let o polovinu. Vlastnické bydlení máme pak nejméně dostupné v rámci celé Evropy. Téměř 900 tisíc lidí pak má nadměrné náklady na bydlení.

Nízké mzdy se však v Česku týkají skutečně širokých vrstev. Na minimální důstojnou mzdu nedosáhne celých 63 procent zaměstnanců v Česku, v Praze a Brně je to 59 procent. Problém má také 56 procent mužů a 72 procent žen. Ti všichni mají příjmy pod úrovní MDM. Pod hranicí vypočtené částky se nachází 68 procent lidí mladších 35 let.

Zpětná vazba politikům

Projekt minimální důstojné mzdy je důležitý. Dává celé společnosti a především politikům a političkám zpětnou vazbu.

Ukazuje, jak tristní je výše mezd v České republice a zároveň, jak vysoké náklady máme ve zcela bazálních oblastech. Je to něco, co má politické řešení – ale očekávat ho od této vlády už nemůžeme.

Fialův kabinet zcela promeškal svou šanci. Dalo se to čekat: Konzervativní, pravicově zaměřený kabinet hlásal spíše nutnost škrtů a o důstojnost zaměstnanců se příliš nestaral.

Přesto však mohl přistupovat k sociálně ekonomickým problémům s větší citlivostí a racionalitou a zkusit něco dělat s nepřiměřenou daňovou zátěží pracujících nebo s nedostupností bydlení.

Místo toho neudělala vláda pro nižší příjmové skupiny téměř nic a ty nyní jen sledují, jak se jim vidina důstojného života vzdaluje. Čísla, která přinesla platforma pro minimální mzdu, to dokládají na korunu přesně. A není to zrovna příjemná podívaná.

Autorka je šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found