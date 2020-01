Schopný manažer prý zvládne řídit dvě ministerstva, tak uvidíme

Andrej Babiš si v novoročním projevu povzdechl, že kdyby měl kouzelnickou hůlku, udělal by z Česka Švýcarsko.Byť ji v ruce nedrží a nikdy se jí nedočká, směrem k této zemi nás už posouvá. Alespoň v tom slova smyslu, že budeme mít více ministerstev než ministrů. Praha 11:30 22. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mít více ministerstev než ministrů je ve Švýcarsku dlouholetá a osvědčená praxe. V České republice lze spíše hovořit o vynuceném provizoriu. Konkrétně se projeví v tom, že jeden ministr bude dlouhodobě řídit dva rezorty.

Na základě Babišových výroků se může zdát, že ministerstev razantně a rychle ubude. V dohledné době se to nestane. O jejich počtu nemůže rozhodovat premiér. Musel by se změnit tzv. kompetenční zákon. V něm jsou jednotlivé rezorty přesně vyjmenovány a je v něm popsáno, čemu se mají věnovat.

Zákony a jejich novely stále ještě schvaluje v této zemi parlament. Není pravděpodobné, že by se na něčem takovém shodl do sněmovních voleb v příštím roce. Znamená to, že i nadále bude existovat samostatné ministerstvo dopravy a rovněž samostatné ministerstvo průmyslu a obchodu. Po odvolání Vladimíra Kremlíka z čela prvního z nich jim bude šéfovat jeden člověk.

Výměna ministrů vypadá akčně

Jmenuje se Karel Havlíček. Kromě průmyslu a obchodu je rovněž vicepremiérem. Nyní na sebe převezme ještě zodpovědnost za dopravu. Nebude řídit rezorty, které by bez problémů fungovaly. Tempo budování a opravy dálnic je pomalé.

O výstavbě železničních koridorů to platí rovněž. Digitální společnost se v Česku nachází v plenkách. Konkurence v telekomunikacích není dostatečná. Energetická koncepce země není zcela jasná.

Vyřešit nejenom tyto problémy může být nad síly jednoho, byť velmi schopného a pracovitého manažera. I když na to nebude úplně sám. Premiér se totiž veřejně nechal slyšet, že se do řízení rezortu dopravy aktivně vměšuje. Prý si hlídá například fungování Ředitelství silnic a dálnic, nebo Správu železnic.

Proto by se mohl ministerstva dopravy ujmout sám. Potom by však neměl po ruce člověka, kterého by mohl rychle obětovat. Musel by odvolat sám sebe. Výměna ministrů přitom vypadá akčně a pomáhá v očích veřejnosti vytvářet obraz kompetentního premiéra. Rovněž slova o slučování ministerstev mohou dobře působit.

Škoda, že jejich počet Andrej Babiš nesnížil v době, kdy vznikala jeho vláda. Mohl si alespoň ušetřit hledání manažerů, kteří by zvládli řídit ministerstvo dopravy.

Autor je komentátor Českého rozhlasu