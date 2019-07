O vládních prázdninách se obejdeme bez ministrů

Vláda bude mít prázdniny, proto se ministerstvo kultury obejde bez řádného šéfa. Zhruba tímto způsobem obhajuje Andrej Babiš (ANO) provizorium. Dojde k němu v momentu, kdy Antonín Staněk (ČSSD) v čele tohoto resortu skončí a zároveň nebude jmenován jeho nástupce. V duchu této logiky by před každými vládními prázdninami mohli rezignovat ministři. Do funkcí by potom byli znovu jmenováni po návratu z dovolené. Komentář Praha 6:29 31. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odvolání Antonína Staňka prezident protahoval a ke jmenování jeho nástupce se zatím nemá. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Byli by na tom podobně jako někteří učitelé. Konkrétně ti, kteří po dobu letních prázdnin přišli „dobrovolně“ o místo a za stejnou katedru se jako zaměstnanci mohli vrátit až od začátku nového školního roku.

Ředitelé se takovýmto způsobem někdy pokoušeli řešit omezený počet financí na učitelské platy.

Je to přístup naprosto absurdní. Pochopitelně Andreje Babiše ani nenapadlo, že by něco podobného také začal používat. Jeho argumentace je vynucená okolnostmi. Premiér nebyl schopen prosadit u prezidenta rychlou výměnu jednoho ministra.

Byť hlava státu nemá žádný pádný důvod, odvolání Antonína Staňka protahovala a ke jmenování jeho nástupce se zatím nemá. Proto se Andrej Babiš snaží situaci zlehčovat tím, že v srpnu bude vláda stejně na prázdninách a absence ministra nebude znát.

Resort kultury

Ukazuje se, že to je nekomfortní situace nejenom z pohledu ústavního pořádku této země. Pár desítek hodin před koncem v křesle ministra si Antonín Staněk veřejně postěžoval, že těžko hledá v zákonech oporu proto, aby někoho pověřil vedením resortu. Je totiž logické, že v jeho čele by měl být ministr. Od 1. srpna nebude. Přitom není zaručeno, že po konci vládních prázdnin se situace změní.

Co se stane, to ví prezident republiky Miloš Zeman. Ten totiž naprosto opanoval dění kolem resortu kultury. Je to on, kdo určuje různé termíny a ostatní se tomu přizpůsobují. Pokus ČSSD o stanovení data, do kdy by měl být ministr vyměněn, rázně odbyl slovy o tom, že nikdy nepodléhal ultimátům.

Zemanovo zbytečné protahování této záležitosti se nedaří korigovat. Premiér se o to prakticky nepokouší. Sociální demokraté k tomu nemají sílu. Ve sněmovně neexistuje potřebná většina, která by podpořila žalobu k Ústavnímu soudu pro hrubé porušení Ústavy.

Výsledkem je skutečnost, že po odchodu Antonína Staňka zůstane křeslo ministra neobsazené. Ani vládní prázdniny nemohou zakrýt, že to není normální.

Autor je komentátor Českého rozhlasu