Práskače tady nechceme!

Fialova vláda se zřejmě rozhodla tvrdě zatočit s oznamovateli protiprávního jednání – takzvanými whistleblowery – z řad státních úředníků. Přitom zákon, který je má chránit před odvetnými kroky zaměstnavatelů, byl definitivně schválen teprve letos v červnu, po opakovaném oddalování trvajícím téměř rok a půl. Komentář Praha 6:29 4. prosince 2023

České republice kvůli tomu za opožděnou implementaci stále hrozí až 70milionová pokuta od Evropské komise.

Poté, co ministři zrušili na návrh ministra spravedlnosti pracovní místo whistleblowerovi, který upozornil na podivné praktiky Blažkova náměstka Antonína Stanislava, se podobný případ opakuje i na dalším ministerstvu v gesci ODS.

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, což má být nezávislý úřad, Pavel Kodym, se obrátil na Evropskou komisi s dotazem, zda je plánovaná státní miliardová injekce do Českých drah, která by je zvýhodnila proti ostatním dopravcům, legální. Když se to ministr dopravy Martin Kupka dozvěděl, skartoval okamžitě jmenování Kodyma na dalších šest let, které chtěl právě předložit ke schválení vládě.

Umlčování kritiky

Kodym, který předtím vyhrál výběrové řízení, se ale obrátil na soud a ten uznal jeho právo –jako oznamovatele potenciálního překročení zákona – na ochranu před mstou a nařídil ministru Kupkovi, aby jmenování Kodyma ředitelem drážního dohledového úřadu vládě znovu navrhnul.

Mezitím se ale pan ministr mazaně rozhodl zbavit předsedy nezávislého dohledového úřadu tak, že předložil vládě návrh na zrušení celého úřadu a ministři mu to kupodivu schválili. Jde přitom o ukázkové odvetné opatření, které dotyčný zákon proti oznamovatelům potenciální korupce zakazuje. Zrušení nezávislého úřadu nakonec potvrdil i Senát, což Kupka nenavrhl jako ministr, ale jako poslanec, aby obešel řádné připomínkové řízení.

Postup ministra Kupky potvrzuje známou pravdu, že sebepečlivěji sepsané zákony jsou k ničemu, pokud je občané odmítají respektovat a stát nemá sílu – nebo nechce – zajistit jejich dodržování. Je ale s podivem, že právě naše konzervativní politické elity vedou veřejnost k právnímu nihilismu.

Ministr Kupka a s ním i celá vláda chtěli buď ukázat Evropské komisi, že její směrnice umíme lehce obejít nebo chtěli odradit další potencionální whistleblowery od jakéhokoli oznamování korupce nebo jiného protiprávního jednání. K ideové výbavě naší pravice totiž patří odpor k whistleblowerům, které naši konzervativci pokládají za práskače.

Cynická přímočarost, s jakou vláda s whistleblowery nyní zametá, signalizuje ale silně atrofovanou aroganci moci. Premiér Fiala si zřejmě neuvědomuje, že podobné praktiky vedly k propadu popularity ODS v časech Mirka Topolánka a Petra Nečase a pomohly k úspěšnému tažení Andreje Babiše do Strakovy akademie.

Udivuje ovšem, že se na obcházení zákonů a likvidaci whistleblowerů podílejí i ostatní – takzvaně demokratické – strany. Skoro se zdá, že původní protikorupční étos, se kterým šly strany pětikoalice do voleb, opojný pocit moci již dávno přehlušil. Reagovat na rekordně nízkou důvěru veřejnosti ve schopnosti této vlády řešit ekonomické problémy země arogantním umlčováním jakékoli kritiky ale není rozhodně nejlepší nápad.

Autor je komentátor Českého rozhlasu