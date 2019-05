Jsou dny, znáte to, kdy si člověk připadá doslova v jednom kole. A to musel být tento čtvrtek zřejmě převládající pocit u ministra kultury, který totiž hned absolvoval trojí nikoli zanedbatelná rokování na jedno a to samé téma: proč před několika týdny náhle odvolal ředitele Národní galerie Praha a Muzea umění Olomouc a jestli pro to měl dostatečné důvody, které může předložit a hlavně obhájit. Komentář Praha 12:45 10. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ondřej Konrád: Ministr Staněk zatím drží. Ale viklá se

Neboť to je Antonín Staněk zatím dlužen, odborné i laické veřejnosti i značné části politické reprezentace. Včetně vlastní ČSSD.

Protože ministrovy argumenty o chybách v hospodaření (u ředitele Národní galerie Praha Fajta má jít ještě o smlouvu za expertní kunsthistorickou práci mimo jeho manažerské funkce) a informace, že na Fajta i olomouckého Soukupa podal trestní oznámení, doprovází řada otazníků. A je slyšitelné volání po Staňkově odchodu coby osoby v kulturní sféře nekompetentní.

Zeman – Klaus – Knížák?

Tomu těžko oponovat, protože pan ministr asi na málokoho působí jako resortu znalý a hovějící. O to víc pro něj muselo být čtvrteční kolečko stresující, zejména některé jeho fáze.

Začalo to poměrně zostra na ranním jednání sněmovního podvýboru pro kulturu. Staněk sice přihodil k Fajtově tíži další miliony za různé smlouvy, ale podvýbor o správnosti prudkého vyhazovu mezinárodně uznávaného odborníka Fajta asi nepřesvědčil, když bylo přijato usnesení vyjadřující nad ministrovým postupem pochybnost.

A rovněž přítomný Fajt znova opakoval, že v pozadí jsou politické důvody. I tomu se špatně oponuje. Neboť s Fajtem se dlouhodobě potýká prezident, možná kvůli exředitelově podpoře obou protikandidátů Miloše Zemana. Tak či tak, prezident jej už celé roky odmítá jmenovat profesorem.

A je také v lecčem velmi vstřícný vůči svému předchůdci Václavu Klausovi, jenž je zase zadobře s bývalým ředitelem NG Milanem Knížákem, jenž svého času vedl proti Fajtovi úplnou totální válku. A viditelně trpěl, že se pak Fajt usadil v jeho křesle. Ministr tedy dost možná vyhověl více osobám najednou. A má za to z Hradu aspoň na nějaký čas krytí.

Nesplnitelný úkol

Zhruba takhle to také vidí signatáři dvou petic za Staňkovo odvolání. A zástupci té expertní se s ministrem také ve čtvrtek potkali. Slíbil jim zřízení odborné rady a do konce června vypsat konkurs na nové ředitele.

Žádné výzvy k odchodu nepadaly, řekl Hamáček po jednání grémia ČSSD. Staněk nadále povede kulturu Číst článek

Jenže to má háčky – do ministrovy komise se kapacitám chtít nebude a to se týká i přihlášek na tendr. Podle petentů se Staněk už zdiskreditoval a oni mu nevěří. Což by měla být zpráva pro ČSSD, jenže ta se do rázného řešení nehrne. I když k němu možná nakonec přistoupí.

Zatím bylo jen v týž den odpoledne na rokování grémia strany Staňkovými kroky ne zrovna nadšené, ministrovi uloženo nachystat výběrová řízení dokonce ještě v květnu. A pak ovšem také „zklidnit situaci v kultuře“. Jíž právě on značně rozjitřil.

Jak by se to však Staňkovi, předvánočnímu vítači čerstvé knihy Miroslava Grebeníčka o tom, že se církvím nemá nikdy nic vracet, a marná sláva, vzhledem připomínajícím funkcionáře minulého režimu, mohlo povést? Ale pokusit se může, tedy měl by. A bude napínavé to sledovat.