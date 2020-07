Krok vpřed pro celou pravici, krok vzad pro TOP 09

Když politik píše básničky, sotva může jít o technokrata bez fantazie. Při dešifrování slov Miroslava Kalouska z TOP 09, že za rok nebude kandidovat do Poslanecké sněmovny a raději se soustředí na „desítky a desítky neformálních rozhovorů“, které by měly vést k integraci pravice, to mějme na paměti. Komentář Praha 14:52 14. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Kalousek (TOP 09) | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kalousek je chytrý a obětavý politik. Ví, že méně je někdy více a zná cenu taktického ústupu. Teď to sice neopakuje, avšak v minulosti několikrát řekl, že nechce být překážkou sjednocení konzervativních stran.

Když nyní avizuje, že si na čas od vrcholné politiky odpočine, mohou to potenciální partneři TOP 09 brát jako vstřícný krok. Kalousek už sice post místopředsedy strany opustil, ale stále vede její poslanecký klub. A přestože topka často ráda hovoří o potřebě společného postupu, zatím se ostatní partaje houfují bez ní.

Nejprve se spekulovalo o tandemu ODS - KDU-ČSL, nyní občanští demokraté vyjednávají se Starosty a nezávislými. O ty mají zájem i Piráti. TOP 09, které čerstvý volební model Kantar CZ přiřknul jenom 5,5 % voličské přízně, je dosud mimo hru. Kalousek míní udělat první poslední, aby se to změnilo.

Staré rány

Muž jeho rozhledu ale sotva může věřit tomu, že je s to současnou pravici integrovat. Vždyť se sám stal aktérem řady konfliktů. Lidovci mu nemohou zapomenout vytvoření konkurenční strany. Se Starosty a nezávislými v minulosti spíchl sněmovní tandem, pak se ale postaral o jeho rozklížení. Starostům předhazoval ideovou rozplizlost a některé z nich pasoval na socialisty.

Františka Lukla, lídra kandidátky STAN v letošních krajských volbách na jižní Moravě, zase označil za „Zemanovu podržtašku“, poněvadž se v minulosti ucházel o hlasy za Stranu práv občanů.

Přestřelek mezi Kalouskem a Piráty bylo nepočítaně. Kdyby proto chtěl nyní umetat cestičku spolupráci, musel by nejprve všechny obejít s omluvou. To udělá jen stěží. V politice se dosud neprojevoval jako diplomat, nýbrž jako bojovník s prořízlými ústy.

V tom také spočívá největší Kalouskův přínos TOP 09. To jeho má většina občanů za stěžejního protivníka Andreje Babiše (ANO) – ne Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) nebo Petra Fialu (ODS).

Neztratí voliči o topku zájem, když příští rok nebude na kandidátce žádný z otců zakladatelů, tedy ani Karel Schwarzenberg, který zahájil ústup z politiky už před časem, ani Miroslav Kalousek? Kalouskova vůle nekandidovat tak může ve finále být malý krok vpřed pro pravici jako celek, ale velký krok zpátky pro TOP 09.

Kalousek se pro politiku narodil. Těžko hledat lepšího rétora a znalce parlamentních procedur i zákulisí. Život bez politiky by jej určitě nebavil. Však taky připouští, že v přespříštích volbách by kandidovat opět mohl. Nevylučuje ani boj o senátní křeslo, byť si stěžuje, že v horní komoře by neuplatnil svoji rozpočtovou specializaci.

Co bude dál?

Protože je ale Kalousek politik, který dokáže vidět za roh, dovolme si jednu spekulaci. Co když pravice – včetně TOP 09 – volby 2021 opět projede? Nebude čas na její zásadní rekonstrukci?

Nehodil by se pro ni politik, který nekandidoval a vše sledoval i glosoval zpovzdálí? Kalousek by v té chvíli také mohl zúročit svoji blízkost k občanským demokratům. Pak by teprve dělal, co jej baví a co umí.

Ať už to dopadne jakkoliv, Miroslav Kalousek zůstane součástí veřejného dění i bez ústavní funkce. V tom si nezadá s Václavem Klausem či Milošem Zemanem, budícími pozornost bez ohledu na zastávanou pozici. Můžeme mu držet palce, nebo s ním hluboce nesouhlasit, ovšem do síně slávy české politiky dávno patří.

Autor působí na Masarykově demokratické akademii (blízké ČSSD)