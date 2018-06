Záhadu s nejmenováním Miroslava Pocheho ministrem vysvětlil dopis

Seznam byl jen jeden, trvá na svém premiér Andrej Babiš. Vysvětluje tím dodržení dohody se sociální demokracií. Tvrdí, že na post ministra zahraničí navrhl prezidentovi jmenovat Miroslava Pocheho. Komentář Praha 18:58 29. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Babiše na seznamu ministrů nové vlády, které měl ve středu jmenovat prezident, byl na postu šéfa diplomacie Miroslav Poche z ČSSD | Foto: Jakub Dospiva | Zdroj: ČTK

Na Hrad skutečně nedorazil další seznam bez tohoto kontroverzního jména. Zároveň v sídle prezidenta republiky nebyl v době jmenování nové vlády přítomen ani Miroslav Poche. Neměl by tam co dělat. Slib by složit nemohl. Miloš Zeman ho ve vedení resortu zahraničí nechce.

Problém je v tom, že za kabinet zodpovídá premiér. Pouze on může navrhovat jednotlivé osoby, aby je prezident jmenoval členem vlády a pověřil řízením příslušného resortu.

Proto se nelze spokojit s tvrzením Andreje Babiše o existenci jediného seznamu s adepty do nové vlády. V tom případě by totiž resort zahraničí nemohl řídit Jan Hamáček.

Přímo zvolený prezident má sice poněkud svérázný přístup k výkladu ústavy, přesto si lze jen obtížně představit, že by zavřel oči, zabodl do seznamu kandidátů prst a takto náhodně vybraného člověka pověřil řízením ministerstva zahraničí.

Právo veta pro prezidenta

Vysvětlení záhady, jak Miloš Zeman eliminoval ze seznamu Miroslava Pocheho a jak přišel na Jana Hamáčka, vysvětluje jiný dokument. Je jím dopis, ve kterém Andrej Babiš prezidentovi umožnil pověřit Hamáčka v případě, že by nechtěl jmenovat Pocheho. Hlava státu tak jednala ve shodě s návrhem premiéra.

Otázkou zůstává, zda to bylo plně v souladu s ústavou? Bez ohledu na její zodpovězení přenechal premiér de facto dobrovolně prezidentovi právo veta při skládání vlády. Alespoň z dokumentů, které byl Andrej Babiš přinucen zveřejnit, to vyplývá. Není proto divu, že předseda vlády o kompetenční žalobě kvůli nejmenování ministra ani neuvažuje.

Neobvyklému způsobu jmenování vlády nebránil ani předseda sociální demokracie. Pokud by totiž na jmenování svého kandidáta jednoznačně trval, nemohl by přijmout pověření řídit resort zahraničí.

Zkrátka Andrej Babiš se nemusel příliš snažit, aby dodržel dohodu se sociální demokracií a prosadil ji u prezidenta. Nikdo to po něm vlastně ani ve skutečnosti nechtěl.

Sociální demokracie nevykročila zrovna šťastně do vládnutí s Andrejem Babišem. Po vyslovení důvěry novému kabinetu bude své požadavky prosazovat ještě obtížněji.

Dopis Andreje Babiše Miloši Zemanovi o případném jmenování Jana Hamáčka ministrem zahraničí | Zdroj: ČTK/Úřad vlády ČR