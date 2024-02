Mírová a válečná karta v české politice

Když před rokem Andrej Babiš v prezidentské kampani otevřel téma války a míru, nevyplatilo se mu to. Na jeho billboardu stálo: „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják.“ Po vlně zasloužené kritiky heslo upravil a slovo voják nahradil generálem. Myšleno generála Petra Pavla. Nezabralo to, Pavel přesvědčivě zvítězil s největším počtem hlasů v historii přímé volby.

