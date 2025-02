Místo na Medveděva, který chce Němcovou koupat v krvi, Babiš útočil na českou senátorku. Divný Čech

Útoku předcházel podvržený příspěvek na síti X, podle nějž měla Němcová vyzývat k opětovné blokádě Leningradu. Senátorka obratem oznámila, že nic takového nenapsala.

Medveděv ale reagoval, že „nějaká zdegenerovaná evropská kreatura“ přeje jeho zemi, aby v ní zahynul nejméně milion občanů. A dál: „Na takové výroky by se nemělo zapomínat. Stejně jako na zlá zvířata, jako je ta Němcová, která je pronášejí. Přeji jim z celého srdce, aby zahynuli v krvavých vírech nového pražského jara jako v roce 1968.“ Němcovou prý budou za její neexistující výrok vyšetřovat ruské úřady. Absurdní.

Medveděvův výrok odsoudili čeští vládní politici včetně premiéra Petra Fialy (ODS). Ten v prohlášení napsal, že „lež a zastrašování jsou obvyklé metody propagandy současného ruského režimu“.

Smutná byla nulová reakce hnutí ANO, SPD a dalších. Hledal jsem na síti X vyjádření Andreje Babiše, Karla Havlíčka, Aleny Schillerové, hledal jsem reakci Tomia Okamury, Kateřiny Konečné. Nic. Tihle lidé, kteří se často vydávají za ochránce českého národa, za národovce, Babiš nosil kšiltovku Silné Česko, tak tihle lidé mlčí, když místopředseda Rady bezpečnosti Ruska přeje české senátorce, aby zahynula v krvi. Copak ona není Češka?

Tím to nekončí. Andrej Babiš v neděli vystoupil u Xavera Veselého. Dostal otázku, co říká na Medveděvův útok na Němcovou. Odvětil: „Co jako. Němcová, to je ta, co byla v Kremlu a chlastala vodku podle Klause. Viděli jste to video? Tak co mám na ní říkat jako. Je tam třicet let. Kandidátka na premiérku.“ Veselý zopakoval, co říká na útok na Němcovou. Babiš: „Neříkám nic, cha cha. Jako proč jí mám komentovat, tuhle paní jako.“

Později, v pondělí, Babiš reagoval na dotaz Novinek.cz . Serveru řekl: „Samozřejmě že ta slova jsou totálně za hranou, stejně jako ostatní šílené výroky Medveděva.“ A dodal, že v neděli u Xavera Veselého o Medveděvově výroku nevěděl, jinak by to prý odsoudil už tam.

Bezhodnotová, populistická politika

Zajímavé. Když expremiér dostane dotaz, co říká na útok bývalého ruského prezidenta na českou senátorku, začne urážet tuto ženu. Nereagoval tak, jako by nevěděl, co se stalo. Kdyby to nevěděl, logicky by se přece zeptal, o jaký útok jde.

Proč Babiš otočil a Medveděva odsuzuje? Zřejmě si jeho marketéři uvědomili, že jako správný Čech musí aspoň opožděně Medveděva odsoudit. Němcové se neomluvil. Divné? Ne. Předvádí naprosto bezhodnotovou, populistickou politiku. Proto neútočil na Medveděva, ale na napadenou politickou soupeřku.

