Místo neziskovek bude státní TikTok

Norská vláda tam vkládá přebytky z prodeje surovin a fond za to kupuje třeba akcie světových firem, jako je Nvidie či Microsoft. S jedním procentem v Tesle je po Elonu Muskovi největším akcionářem této automobilky.

Norský fond patří mezi takzvané suverénní fondy, které si státy zakládají zhruba od 90. let jako platformu pro investice. Sázejí tím na budoucí prosperitu a mají v případě potřeby nástroj, jak stabilizovat ekonomiku.

Takové fondy kromě Norska mají třeba státy Perského zálivu, Singapur a Čína. Posledně jmenovaná nyní prostřednictvím takového fondu pomáhá svému kapitálovému trhu, který srazilo ekonomické zpomalení a izolace.

Trump, nový fond a TikTok

Norský fond zveřejnil výsledky během setkání v Davosu. Asi o nich zaslechl Donald Trump a oněch 222 miliard dolarů mu na rozdíl od norské vlády nepřišlo jako špatný výsledek. Protože začátkem tohoto týdne ohlásil, že americká vláda si také založí vlastní suverénní fond.

Vypadá to trochu jako dílo okamžiku, protože jiné podrobnosti k tomu nejsou, kromě toho, kdo má být prvním akvizičním cílem tohoto fondu – TikTok.

Prezident by tím zabil několik much jednou ranou. Jednak by se vyřešil sporný zákaz sociální sítě. Zákon, který nařizuje čínské síti zákaz nebo nutnost prodeje americké dceřiné firmy schválil ještě prezident Biden. A kvůli legislativním pravidlům je i pro nového prezidenta těžké ho jen tak zvrátit. První den ve funkci proto Trump podepsal dekret, kterým se na 75 dní prodlužuje lhůta, v níž musí Číňané pro síť sehnat kupce.

TikTok je pro Trumpa citlivý v několika rovinách. Jednak je to popularita. Proti jeho zákazu Američané masivně protestovali, celkem má v zemi 170 milionů uživatelů. Pak je to ideologie: Trump a jeho okolí zdůrazňují ochranu svobody vyjadřování někdy až ad absurdum a zákazem sítě by se protivili vlastním pravidlům.

Řešení nakonec spadlo z nebe

Pak to jsou osobní vazby. Už loni ohlásil Steven Mnuchin, exministr financí v prvním Trumpově kabinetu a Trumpův přítel, že by spolu s dalšími investory americký TikTok klidně koupil.

I Elon Musk koupi údajně zvažoval. Pak je to Jeff Yass, další Trumpův přítel a sponzor jeho kampaně. Patří k největším investorům TikToku mimo Čínu a Trump mu dozajista chce vyjít vstříc.

Řešení tedy spadlo skoro z nebe. Pokud by TikTok koupil státní fond, američtí uživatelé nepřijdou o své účty. Ve vlastnické struktuře může zůstat místo i pro podíly Trumpových kamarádů.

Také si bude moci pohlídat algoritmy znárodněné sítě, tedy kontrolu nad tím, kdo a jak tam píše, a hlavně: co se komu ukazuje. Všechny sociální sítě budou mít amerického vlastníka. A americký suverénní fond bohatství, jak jej Trump pojmenoval, první svého druhu, může znít dobře uším voličů.

Je tu jen jedna drobnost. Suverénní fondy si většinou zakládají bohaté státy, které tam investují rozpočtové přebytky.

Amerika je pořád v deficitu. Co do toho fondu bude dávat? Asi ty peníze, které nyní stát pod taktovkou Elona Muska zabavuje úřadům a charitám z dotací pro dobročinné účely.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz